Ticaret yaparken duygular - sayfa 37
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Beyler, duygular nerede?? Her şey ticarete döndü. Çarşı ama duygusuz !!!!
Beyler, duygular nerede?? Her şey ticarete döndü. Çarşı ama duygusuz !!!!
Halihazırda dalgalı bir kâr olduğunda, manevra alanı çarpıcı biçimde artar.
Bu, etkileyici sayılar elde etmenizi sağlar.
İşler iyi. Her şey plana göre gidiyor. Duygular uzun süre yatıştı.
Ama birkaç ay içinde pariteye ulaşamayacağız. Hesap makinesi çıktı. Rağmen...
Burada düşünülecek bir şey var. Halihazırda dalgalı bir kâr olduğunda, manevra alanı çarpıcı biçimde artar. Bu, etkileyici sayılar elde etmenizi sağlar.
Grafik neden kaldırıldı? Ne de olsa piyasaya iyi girdiler.
Bu arada, bazı döviz çiftleri pozitif takas ile alınıp satılabilir... :-))
Güzel konu. Pozisyonların bakımı ücretsizdir (aksine ekstra ödeme yaparlar). Lafta. pozitif takas
Bazı tüccarlar özellikle pozitif takaslı çiftleri seçer ve bunlar üzerinde ticaret yapar; bu, pozisyonları hafta sonu veya ertesi gün ücretsiz olarak aktarmanıza olanak tanır.
Çok yer kaplıyor. Burada yayınlandı: https://www.mql5.com/ru/users/globtroter
Bu arada, bazı döviz çiftleri pozitif takas ile alınıp satılabilir... :-))
Güzel konu. Pozisyonların içeriği ücretsizdir. Lafta. pozitif takas
Bazı tüccarlar özellikle pozitif takaslı çiftleri seçer ve bunlar üzerinde ticaret yapar; bu, pozisyonları hafta sonu veya ertesi gün ücretsiz olarak aktarmanıza olanak tanır.
Sonuçta komisyoncu genel olarak bir takastan kurtulabilir mi?
Hatırladığım kadarıyla, kısa bir süre önce EUR/USD çifti de pozitif bir takas yaşadı. Şimdi nedense olumsuz.
Evet ve genel olarak, örneğin RoboForex'in hem takası hem de komisyonu vardır. Açıklama, bazı dinlerin (örneğin İslam'ın) Kuran'a uymak için herhangi bir nedenle takas pozisyonuna sahip olamayacağını belirtir. Ancak komisyonlarda yapabilirsiniz. Hala başlangıçta birkaç gün takassız işlem yaptım. Sonra açıklamalara baktım ve acilen her şeyi kapattım ve tercüme ettim. Orada periyodik olarak küçük bir rakam kaldırılmaz.
Hatırladığım kadarıyla, kısa bir süre önce EUR/USD çifti de pozitif bir takas yaşadı. Şimdi nedense olumsuz.
Hadi ama, bu masallara gerçekten inanıyorsun.
İşte ofisten bir baskı ekranı:
Pazarın önemli bir bileşeni, onun için duygusal hazırlıktır. Yeni başlayanların çoğu bu konuyu görmezden gelir ve ticaret yaparken çok önemlidir. Bir keresinde bir demoda işlem yaptım ve duygular yaşamadım. Gerçek hesap ortaya çıkınca her şey değişti. Tamamen farklı duyumlar ve en önemlisi ilk dakikalardan itibaren sakin kalmanız gerekiyor. Zamanla alışacak ve her şey normale dönecek.