mmmoguschiy :
İyi!!! Kaydolmayı unutmayın
Her şey bakır bir leğenle kaplıydı. Sadece hızlandı. Hatta iade etmek zorunda kaldım.
 
Globtroter :
hiç şaşırmadım
 
mmmoguschiy :
hiç şaşırmadım
Çok az depozito. Manevra için küçük bir alan. Tampon bölge için sadece bir tane yürütmek gereklidir. Görünüşe göre koridor kazandı.
 
Globtroter :
Üçüncü dokunuş olmalıdır. Direnç için.. 1.06355
 
alagez :
Üçüncü dokunuş olmalıdır. Direnç için.. 1.06355
Oradan bir düzeltme olabilir.
 

lanet metatrader5 ve yazarları.

çevrimdışı pazarlarda bile, hem büyümede hem de düşüşte para birimi satın alabilirsiniz (). hangi muz çok yönlü bahisleri kaldırdılar ve otomatik toplama ve bahislerin çıkarılmasını gerçekleştirdiler.

Bahisleri farklı katmanlara yerleştirmelisiniz.

 
neyron :

hepsi duygular! ))

Kilitlemenin bir anlaşmanın gerçek kapanışından nasıl farklı olduğunu düşünüyorsunuz?
 
4'e gidin.
 
mmmoguschiy :
hepsi duygular! ))

*********** kapalı değil, ne yapılacağını açıkça görüyorum. her durumda, MT4'te manevra için daha fazla fırsat var, aptalca daha fazla özgürlük derecesi var.

 
neyron :

Bu bir illüzyon, başka bir şey değil! Kendini aldatma!!! Alabileceğiniz tek fayda, daha fazla başabaş ticarettir.
