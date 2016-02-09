Ticaret yaparken duygular - sayfa 54
Her şey bakır bir leğenle kaplıydı. Sadece hızlandı. Hatta iade etmek zorunda kaldım.
hiç şaşırmadım
Üçüncü dokunuş olmalıdır. Direnç için.. 1.06355
lanet metatrader5 ve yazarları.
çevrimdışı pazarlarda bile, hem büyümede hem de düşüşte para birimi satın alabilirsiniz (). hangi muz çok yönlü bahisleri kaldırdılar ve otomatik toplama ve bahislerin çıkarılmasını gerçekleştirdiler.
Bahisleri farklı katmanlara yerleştirmelisiniz.
Kilitlemenin bir anlaşmanın gerçek kapanışından nasıl farklı olduğunu düşünüyorsunuz?
hepsi duygular! ))
*********** kapalı değil, ne yapılacağını açıkça görüyorum. her durumda, MT4'te manevra için daha fazla fırsat var, aptalca daha fazla özgürlük derecesi var.
