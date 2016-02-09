Ticaret yaparken duygular - sayfa 32
gözlük pembe
Hayır :-) Hiç karanlık. Gözlerimi kimse görmesin. Ve güneşten şaşmamak için.
Ve bunun için tek bir yol var - ana trend yönünde ticaret yapmak. Pozisyonu artıya getirmenin tek yolu bu. Başka bir şey, daha fazla zamanın gerekli olabileceğidir.
Neden neden neden?
Neden eksiye gittiğinle kimsenin ilgilenmediğini görüyorum. Zeki olmaya söz verdiğime göre belki birileri işine yarar.
Öyleyse kabaca doları rubleye alalım. Banka. Şimdi oradan - 61 al 65 sat. Alış ve satış arasındaki fark 4 ruble kadar!!! Zavallı hainler! :-D Eh, şimdi onlar hakkında değil. Genel olarak kendimize biraz Franklin almaya karar verdik. 1000 TL diyelim. Alıyoruz. 65'ten satın alıyoruz, çünkü bankadaki "satış" kelimesi bize sattıkları fiyat anlamına geliyor (biz onlara değil). Bu keyfin karşılığını en az 65.000 tahtadan aldık. Her şey hiçbir şey gibi görünüyor, öyle görünüyor. 65.000 verdiler ve 1.000 aldılar. Eksi nereden geliyor? 1000 dolarınızı aynı anda bankaya geri satarsanız eksi görünecektir. Size bunun için 65.000 değil, sadece 61.000 geri dönecek. Güle güle 4.000 parça odun)) İşlem sırasında depozitonuza sabitlenen bu farktır - belirli bir zamanda alım ve satım arasındaki fark. Çoğu durumda, özellikle o andaki spread oldukça büyükse - 1 pip'ten fazlaysa, bunu hemen fark edersiniz. Tüm döviz çiftleri, zamanlarının çoğunu göreceli bir dairede geçirir. Hareketler çok sık olmaz. Bu nedenle, bu eksiyi çıplak gözle düzeltmek için zamanınız olacak ve hatta yeterince hayran kalacaksınız :)
Burada seninle sıkıldım, duygusuz :-D en azından ne hakkında tartışıyorsun?
Neden eksiye gittiğinle kimsenin ilgilenmediğini görüyorum. Zeki olmaya söz verdiğime göre belki birileri işine yarar.
Neden eksiye gittiğinle kimsenin ilgilenmediğini görüyorum. Zeki olacağıma söz verdiğime göre belki birileri işine yarar.
Ne ilginç bir gözlem.
Ne ilginç bir gözlem.