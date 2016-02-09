Ticaret yaparken duygular - sayfa 31

Speculator_ :
Alım satımımı burada herkese açık olarak görüntüleyin. Durumu olduğu gibi tarif ediyorsun. Belki daha farklı davranırdım ve kârsız pozisyonu ters yönde açarak kapatmış olurdum.
Piyasa durumları farklıdır, sadece topu her zaman oyunda tutmanız ve daha sık manipüle etmeniz gerektiğini söylemek istedi.
 
Alexey :
Piyasa durumları farklıdır, sadece topu her zaman oyunda tutmanız ve daha sık manipüle etmeniz gerektiğini söylemek istedi.
Hava güzel, yürüyüşe çıkacağım.
 
Speculator_ :
Anlamak. Herkesin kendi hedefleri vardır. Amacım en az bir ay önceden tahmin edip huzur içinde yaşamak, sadece ara sıra orada işlerin nasıl gittiğini görmek. Kısa vadeli kayıplar almayı hiç sevmiyorum. Pozisyon(lar)ı artıya getirmeyi seviyorum. Ve bunun için tek bir yol var - ana trend yönünde ticaret yapmak. Pozisyonu artıya getirmenin tek yolu bu. Başka bir şey, daha fazla zaman alabilmesidir. Eh, maksimum TF ile işlem yapıyorum. Kıpırdamak ve endişelenmek istemiyorum. Bir tüccarın sakin bir zihne ve sakin bir hayata ihtiyacı vardır. Bu yalnızca bir saç derisi uzmanı değilseniz mümkündür :-))
 
Speculator_ :
Hava güzel, ben yürüyüşe çıkacağım.
Güneşimiz de var. Gökyüzü genellikle açıktır. Bulut değil.
 
Speculator_ :
Bir sinyal göndersen iyi olur. Analiz etmek daha kolay olacaktır. Ve bir şey varsa, ekran görüntüleri forumda evet olabilir ...
 
Ve bizi kötü yağmurda gibi, 2. gün. Evet başım ağrıyor kesinlikle bahar geldi.
 
Alexey :
Ve bizi kötü yağmurda gibi, 2. gün. Evet başım ağrıyor kesinlikle bahar geldi.
Bugün gözlük takacağım. - "Gözlüklerimi takıyorum ve kimseyi görmüyorum"... :-)
 
Yarın Almanya'da mevcut ve ekonomik koşullar ve duyarlılık endeksi. Genelde olumlu çıkıyor... Bugün genel olarak takvim kıt. Muhtemelen dairede eziliriz.
 
Globtroter :
Bugün gözlük takacağım. - "Gözlüklerimi takıyorum ve kimseyi görmüyorum"... :-)
gözlük pembe
 
Globtroter :
Yarın Almanya'da mevcut ve ekonomik koşullar ve duyarlılık endeksi. Genelde olumlu çıkıyor... Bugün genel olarak takvim kıt. Muhtemelen dairede eziliriz.
Pazartesi, her zaman
