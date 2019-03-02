FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 991
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İlki Kanada'ya gitti, 2'si bekliyor:
Kanada endeksi büyüyor:
bir hindi yaz, birleşecek en havalı sen olacaksın...
Bu, kesinlikle her şey kırmızıya döndüğünde ve uzun bir süre için çok iyi bir seçenektir. programı ters çevirin ve mutlu olun)
Burada kişi yapmış ve hiçbir şeyi devretmesine gerek yoktur.
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12214311&viewfull=1#post12214311
Ve bunu yapmak için, sadece kafanızla düşünmeniz gerekiyor, orada karmaşık bir şey yok.
putokollerden daha fazla ve daha az değil ...
Burada kişi yapmış ve hiçbir şeyi devretmesine gerek yoktur.
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12214311&viewfull=1#post12214311
senks.
daha fazla.... Sadece bu kadar yüksek bir değere inanmak istemedim, çünkü risk çok güçlü bir şekilde sıkıştırılmalıydı, belki daha dar bir korucu düşündüm ve düşüncelerim hiçbir şey hakkında değil.
ama şefi hatırlarsanız - fie kirlidir)))
ve şeytanları çiz...
Pekala, burada ne var? ))) Yine Garip suyu mu bulandırıyor? )))
Su topu? Aksine onu kutsallaştırıyor! ))
kutsallaştırır