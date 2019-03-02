FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1556

Vizard_ :
ama Sensei'de hepsi var...
Ve şimdi ne yapmalı, o zaman nasıl yaşamalı???!!!!!
 
stranger :
Çay gelecek ... Kayıp oğulları bırakmaz)))

xs olmasına rağmen ... dün bizi 1.1'e gönderdi ... yani)))

[Silindi]  
Roman Busarov :

ve kendimden =) sıfırlara yakın, 1.60'a kadar tuzlanması tavsiye edilir, ancak bu ay için kontratın olası en yüksek seviyesi 6550 + - bölgesinde çekilir (çeyrek 1.60 ile sınırlıdır)

5780, 5825 ve 5860'a yakın borç (kesinlikle onlardan tuzlamaya başlayacağım)

orta vadede ilk zhmyaks ...
 
Merkez Bankası son müdahaleleri 02.02.2015 tarihinde gerçekleştirdi...

ne tür pi_astlar satıyor ... kaçınılmazı geciktiriyor 46-47)))


 
Vizard_ :

TA ve FA yaparken VO - Dikkatimi dağıtmayacağım. (hesap 1.1 olmayacak - bir hareket oldu, en yakın hedef 1.16, geri almada 1.130 satanlar kapatılabilir). Herkese mutlu pazarlar!
 
Ishim :
iyi, çok zamanında bir açıklama .... teşekkürler ...
 
Daniil Stolnikov :
Görünüşe göre, HE herkesi altı numaralı koğuştan tam ornitorenk olarak ifşa etmeye karar verdi. Tıp tarihine yazacaklar - hayali gönderilerle iletişim kuracaklar
Evet görünüşe göre öyle
 
stranger :

Eidler traktörü bekliyordu ama gelmedi...

Ve sensei, geçen ay söylediği tek mantıklı şey, yen'i 120'nin üzerine satmaktı, bunu Şubat'tan beri söylüyordum ama sonra gömleğini göğsünde yırttı, hem yen hem de harrier büyüyecek)

Henüz zamanı değildi, şimdi tam zamanı.
 
Vizard_ :
Öğretmeni eleştirmeyin, bir çeşit TA ve Fak okuyor...
