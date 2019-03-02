FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 993
satın almak için hiçbir sinyal yoktu. Gri çizgi görünene kadar.
1.0440 iyi görünüyor.
teşekkür etmek !
Şey, bilmiyorum, program oraya bir alma koydu, belki daha da düşer))) Konu o değil)))
Cuma gününden beri bir buçuk kilo kaydırdım)
ve şeytanları çiz...
evet çiziyorum Aynı anda geliştirilmekte olan 3 proje (CME dahil). işte en umut verici (güzellik için MA kutusu, kullanılmıyor):
dün gece bitirmeme rağmen gerisini zaten "yapıyor".
ve kivi alttan bitirmeye gitti ...
hadi audi'ye gidelim
Evet, minimum ve maksimumu karıştırdığımı da fark ettim.
tuzlu euro japonya)
ve başka kimin kafası karıştı?
kafaları karıştığında - biliyorum, ama burada ne var?
çıktımda bir yeni program daha - dizinlere göre. dün öğleden sonradan beri test yapıyor... dün maksimum ve minimumu karıştırmamış olsaydım, bugün yüzde on zaten bir artı olurdu...
Yukarıdaki ekrandaki zaten savaşa hazır, hafta sonuna kadar izleyeceğim ve sinyallerde... Şu ana kadar çok iyi gidiyor. Çift depoda marketten çıkış...
Ren, yüzde 10'u at, zaten 100'ün var..