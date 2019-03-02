FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 993

tuma88 :

satın almak için hiçbir sinyal yoktu. Gri çizgi görünene kadar.
1.0440 iyi görünüyor.



teşekkür etmek !
Şey, bilmiyorum, program oraya bir alma koydu, belki daha da düşer))) Konu o değil)))
 
Cuma gününden beri bir buçuk kilo verdim)
 
Evet, her zaman kaçar))) Program zaten üçüncü gün için bir ay boyunca kareleri derinlemesine taradı - tek bir ipucu değil, otomatik olarak alt kısım ellenene kadar anında ticarete geçti, ancak her ihtimale karşı durumu izler)))
stranger :

ve şeytanları çiz...

evet çiziyorum Aynı anda geliştirilmekte olan 3 proje (CME dahil). işte en umut verici (güzellik için MA kutusu, kullanılmıyor):

dün gece bitirmeme rağmen gerisini zaten "yapıyor".

 

ve kivi alttan bitirmeye gitti ...

hadi audi'ye gidelim


hadi audi'ye gidelim


Evet, minimum ve maksimumu karıştırdığımı da fark ettim.

tuzlu euro japonya)

 
tuzlu euro japonya)

ve başka kimin kafası karıştı?

kafaları karıştığında - biliyorum, ama burada ne var?

kafaları karıştığında - biliyorum, ama burada ne var?

çıktımda bir yeni program daha - dizinlere göre. dün öğleden sonradan beri test yapıyor... dün maksimum ve minimumu karıştırmamış olsaydım, bugün yüzde on zaten bir artı olurdu...

Yukarıdaki ekrandaki zaten savaşa hazır, hafta sonuna kadar izleyeceğim ve sinyallerde... Şu ana kadar çok iyi gidiyor. Çift depoda marketten çıkış...

 
Ren, yüzde 10'u at, zaten 100'ün var..
Bu mavi bir rüya. Hala normal bir tahkim programım yok. Koleksiyon için gerekli. Belki daha sonra bunu ücretsiz birine ayarlayacağım - günde yaklaşık %10'a inanmayanlar için). Gerçek marj yiyor)) Ama bir süzgeç değil.
