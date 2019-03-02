FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 992
ve şeytanları çiz...
Pekala, burada ne var? ))) Yine Garip suyu mu bulandırıyor? )))
Yaşlı adamı dinleyin))) Konuyu konuşuyor - seçenekler bizim HER ŞEYİMİZ)))
giy :-D
Ama bizim Eureka'ya ihtiyacımız var ve eğer yapabilirsen, özellikle yetişmeyenler için fiyata parmağını sok.
O yüzden linki verdi, sabah 0735'te adam dürttü, yarın yanına gel ve sor)
Yani bu sabah gitmiştim! Zaman tahminleriniz var mı?
Evet, programcı arkadaşlarınız okulun ilk sınıfları için matematik bilmiyorlar, herkes basit şeyleri aynı şekilde yapmak istiyor)))
Sadece geceleri neredeyse hiç kimsenin ero ticareti yapmayacağını düşünüyorum)
Program, 05721) için sipariş çantasını kapsamayı amaçladı))) Ve geceleri uyumanız ve euro'ya bakmamanız gerekir)))
satın almak için hiçbir sinyal yoktu. Gri çizgi görünene kadar.
1.0440 iyi görünüyor.
teşekkür etmek !