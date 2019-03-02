FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1545
Evet, bazen iyi çalışıyor.
İngiltere'de ekonomide yeterince sorun var. Bazen atlarını zamanında tutmaları gerekir. Soros hala hayatta.
Erken teslim etmezlerse...
evet ingiltere sonunda kabzdetler, herkesten fazla dertleri var. Pound'un hala var olması bir mucize - gerçek şu ki, hiçbir şey tarafından desteklenmiyor. Herkes acilen pound satsın.
2008'de de aynı şeyi düşündüler.
Kuzey Kore'de Kabzdetler, yeni bir göçmen ve mülteci dalgası bekleniyor
Kuzey Kore'de her şey yoluna girecek. Ana şey, Juche bir konuşma yaparken uyumamaktır, aksi takdirde bir makineli tüfekten ateş edebilirler,
Ve İngiltere'nin sorunları var, bu uzun zamandır açıktı. Uzun zamandır onlara sahipler. Ve onlardan daha fazlası var. Yaşamıyorlar, acı çekiyorlar.
Kuzey Kore'de her şey yoluna girecek. Ana şey, Juche bir konuşma yaparken uyumamaktır, aksi takdirde bir makineli tüfekten ateş edebilirler,
Oradan kaçmalarına kim izin verecek?