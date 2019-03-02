FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1545

vaz :
Evet, bazen iyi çalışıyor.
Durdurma kaybı her zaman başarılıdır
 
vaz :
İngiltere'de ekonomide yeterince sorun var. Bazen atlarını zamanında tutmaları gerekir. Soros hala hayatta.
evet ingiltere sonunda kabzdetler, herkesten fazla dertleri var. Pound'un hala var olması bir mucize - gerçek şu ki, hiçbir şey tarafından desteklenmiyor. Herkes acilen pound satsın.
 

Erken teslim etmezlerse...


 
solar :
2008'de de aynı şeyi düşündüler.
 
vaz :
2008'de de aynı şeyi düşündüler.
Şimdi, 2015'ten bu yana durum biraz farklı.
 
solar :
Kuzey Kore'de Kabzdetler, yeni bir göçmen ve mülteci dalgası bekleniyor
Alexey Busygin :
Kuzey Kore'de Kabzdetler, yeni bir göçmen ve mülteci dalgası bekleniyor
Oradan kaçmalarına kim izin verecek?
 
Alexey Busygin :
Kuzey Kore'de Kabzdetler, yeni bir göçmen ve mülteci dalgası bekleniyor

Kuzey Kore'de her şey yoluna girecek. Ana şey, Juche bir konuşma yaparken uyumamaktır, aksi takdirde bir makineli tüfekten ateş edebilirler,

Ve İngiltere'nin sorunları var, bu uzun zamandır açıktı. Uzun zamandır onlara sahipler. Ve onlardan daha fazlası var. Yaşamıyorlar, acı çekiyorlar.

 
solar :

Acı çekmemeleri için onları vurmayı mı teklif ediyorsun?
 
Vladimir Zubov :
Oradan kaçmalarına kim izin verecek?
Bir keresinde oradan kaçan 2 Korelinin konuşmasını duydum, şimdi onları ölüm tehdidi altında bile geri götüremezsiniz.
