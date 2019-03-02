FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 958

chepikds :
Neler oluyor Yurchenko, onun için huzursuz hissediyorum...
evet, genel olarak garip, olmayanlardan hemen önce, herkesin altın alması için kampanya yaptı, tüm bunlar bir şekilde şüpheli
 
Myth63 :

bakma =)

VE? Daha önce neredeydin? Bir demo hesabından çıktıktan sonra resimlerinize ne ihtiyacım var? Sana bunlardan bin tane çizebilirim!

Speckul, aferin adam! 2 gün büyüme hakkında konuşuyor.

Neden sessiz kaldın? Dil **** içinde miydi?

 
chepikds :

Bir bar gördün mü? yakında bir tane daha olacak
chepikds :

tamam =) sonsuza kadar sus =)

Seslendirdiğimi aldım =)

hala dinlemiyorsun

ve demo hesapta hesabı temizledim ve herkesin önünde %100'den fazla 0.01 lot yaptım =) bu kadar yeter =)

 
Spekul :

2410'da sadece alışveriş için bir hedef bölge vardı, bana girme fırsatı verdiler, hemen İlya'ya yazdım.

ama altını kapatmam gerekecek, orada yakalanacak bir şey yok

fiyatı trende karşı suni olarak kullanan parite satılır...
 
Myth63 :

chepikds :

bu yüzden sadece gerçeği yayınlayacağı konusunda uyardı
 
Spekul :
evet, genel olarak garip, olmayanlardan hemen önce, herkesin altın alması için kampanya yaptı, tüm bunlar bir şekilde şüpheli
Yanlış kullanılan Kazak'ın bir hata yapmış gibi görünmesi pek olası değil ...
 
Alexey :
Bir bar gördün mü? yakında bir tane daha olacak
Euro için 1.0740 hedefine katılıyorum, geçen gün bir resim yayınladı...
 
Lesorub :
fiyatı trende karşı suni olarak kullanan parite satılır...

peki.. belki trende aykırı olsun

Bence Kanada'nın çok ucuz bir harriere ihtiyacı var ve onu yakında 1.30'da göreceğiz.

