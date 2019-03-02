FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 956
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
hala ayı bekliyorum...
nasıl çökecek...
çökmemize gerek yok, 1.30'a gitmeliyiz
evet kalay olacak))
oh, özür dilerim sterlini yeni kapattım
2485 ay anahtar seviyesi.
çökmemize gerek yok, 1.30'a geçmemiz gerekiyor
evet kalay olacak))
tabii ki fiyatı ters yöne çekebilirler (büyük olasılıkla), ama erkekler tarafından satıldı ...
ve Kukla istediği gibi kasabilir ....
elbette anahtar ve ayrıca 2650 anahtarı, bunu unutmayın)) ve hareket etmeyi düşünün
Hatırlıyorum, iyi hatırlıyorum, 2650 dokuma tezgâhı ama artık eskisi kadar çekici değil...
Geçiş ne? neyi geçmek? resim yapabilirmisin
numeroloğumuz nereye kayboldu, piyasayı kontrol eden sayıdan kim sorumlu olacak???
Hatırlıyorum, iyi hatırlıyorum, 2650 dokuma tezgâhı ama artık eskisi kadar çekici değil...
Geçiş ne? neyi geçmek? resim yapabilirmisin
numeroloğumuz nereye kayboldu, piyasayı kontrol eden sayıdan kim sorumlu olacak???
bu, gençlerin doğru yolu öğretmesi için kolay bir iş değil
çubuklar herkesin elini kırar...
5050 - 5085 almak için
çubuklar herkesin elini kırar...
5050 - 5085 almak için
Evet, doğru, dün sadece şüpheler vardı
Umarım Strange satar, çünkü 4850 hemen köşede