FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 956

Lesorub :

hala ayı bekliyorum...

nasıl çökecek...

çökmemize gerek yok, 1.30'a gitmeliyiz

evet kalay olacak))

oh, özür dilerim sterlini yeni kapattım

 
chepikds :
2485 ay anahtar seviyesi.
elbette anahtar ve ayrıca 2650 anahtarı, bunu unutmayın)) ve hareket etmeyi düşünün
 
Spekul :

çökmemize gerek yok, 1.30'a geçmemiz gerekiyor

evet kalay olacak))

tabii ki fiyatı ters yöne çekebilirler (büyük olasılıkla), ama erkekler tarafından satıldı ...

ve Kukla istediği gibi kasabilir ....


 
numeroloğumuz nereye kayboldu, piyasayı kontrol eden sayıdan kim sorumlu olacak???
 
Spekul :
elbette anahtar ve ayrıca 2650 anahtarı, bunu unutmayın)) ve hareket etmeyi düşünün

Hatırlıyorum, iyi hatırlıyorum, 2650 dokuma tezgâhı ama artık eskisi kadar çekici değil...

Geçiş ne? neyi geçmek? resim yapabilirmisin

 
Lesorub :
numeroloğumuz nereye kayboldu, piyasayı kontrol eden sayıdan kim sorumlu olacak???
Biri bahçede toplar, ikincisi pamm ile saklanır, üçüncüsü yeni bir hesap açar.
 
chepikds :

Hatırlıyorum, iyi hatırlıyorum, 2650 dokuma tezgâhı ama artık eskisi kadar çekici değil...

Geçiş ne? neyi geçmek? resim yapabilirmisin

2800 yılını geçmek
 
Lesorub :
numeroloğumuz nereye kayboldu, piyasayı kontrol eden sayıdan kim sorumlu olacak???
bu, gençlerin doğru yolu öğretmesi için kolay bir iş değil
 
Spekul :
bu, gençlerin doğru yolu öğretmesi için kolay bir iş değil

çubuklar herkesin elini kırar...

5050 - 5085 almak için

 
Lesorub :

çubuklar herkesin elini kırar...

5050 - 5085 almak için

Evet, doğru, dün sadece şüpheler vardı

Umarım Strange satar, çünkü 4850 hemen köşede

