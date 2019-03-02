FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 957
F B S P L+10
Herkes altın mı aldı?
altın 1.84 küçük bisiklet işe yaradı, göreceğiz
Yolculuklar için bilet aldın mı?
Speckul, Kanadalıyı yenersen!
2410'da sadece alışveriş için bir hedef alan vardı, bana girme fırsatı verdiler, hemen İlya'ya yazdım
ama altını kapatmam gerekecek, orada yakalanacak bir şey yok
Aydaki tüm satışlar kapandı, ki bu artı, ki bu eksi 2650'den 2530'a ve daha yukarılara, yukarıya bir geri dönüş olacak ... Spekulum haklıydı
Ay gözlerim görmezdi...
bakma =)