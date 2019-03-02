FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 957

Yeni yorum
[Silindi]  
F B S P L+10
 
Myth63 :
F B S P L+10
Yolculuklar için bilet aldın mı?
 

Herkes altın mı aldı?

altın 1.84 küçük bisiklet işe yaradı, göreceğiz

[Silindi]  
Spekul :
Yolculuklar için bilet aldın mı?
iki taraflı oynadım
 
Speckul, Kanadalıyı yenersen?!
 
chepikds :
Speckul, Kanadalıyı yenersen!

2410'da sadece alışveriş için bir hedef alan vardı, bana girme fırsatı verdiler, hemen İlya'ya yazdım

ama altını kapatmam gerekecek, orada yakalanacak bir şey yok

 

Aydaki tüm satışlar kapandı, ki bu artı, ki bu eksi 2650'den 2530'a ve daha yukarılara, yukarıya bir geri dönüş olacak ... Spekulum haklıydı


Ay gözlerim görmezdi...

 
chepikds :

Ay'daki tüm satışları kapattım, bu artı, yani 2650'den eksi, 2530'a geri dönüş olacak ve daha yukarılara gitmek için ... Spekulum haklıydı


Ay gözlerim görmezdi...

ve böyle bir an, devletlerin güçlü bir dolara ihtiyacı olduğunu ve geri kalan ülkelerin para birimlerinin zayıf olmasına ihtiyaç duyduğunu unutmamalıyız ve bu bir yıl boyunca olmayacak.
 
Neler oluyor Yurchenko, onun için huzursuz hissediyorum...
[Silindi]  
chepikds :

Ay'daki tüm satışları kapattım, bu artı, yani 2650'den eksi, 2530'a geri dönüş olacak ve daha yukarılara gitmek için ... Spekulum haklıydı


Ay gözlerim görmezdi...

bakma =)

1...950951952953954955956957958959960961962963964...2119
Yeni yorum