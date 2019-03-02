FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1544

Yeni yorum
 
ve bir kuş çiftine teslim olmamak?
 
Lesorub :

irade...


Kemeri bağlı. Bu sadece düşmek veya kalkmak meselesi. Avrupalılar aşırı besleniyor. İngilizler takviye istiyor.
[Silindi]  
vaz :
Kemeri bağlı. Tek soru, yükselip düşmeyeceğimizdir. Avrupalılar aşırı besleniyor. İngilizler daha fazlasını istiyor.
İngilizler ideal olarak haftayı dünün en düşük seviyesinin altında kapatırlar.
 
Bir pound tavlamada. TP'yi 1.5820 olarak ayarladım.
 
İngiltere'de ekonomide yeterince sorun var. Bazen atlarını zamanında tutmaları gerekir. Soros hala hayatta.
 
Bicus :
Bir pound tavlamada. TP'yi 1.5820 olarak ayarladım.
ve kivi de fena değil...
 
vaz :
İngiltere'de ekonomide yeterince sorun var. Bazen atlarını zamanında tutmaları gerekir. Soros hala hayatta.
Evet, yeterince dertleri var, en büyük dertleri! Bu, prensesin bir erkek mi yoksa bir kız mı doğuracağı ve adı ne olacak, vay, vay, kimse tahmin etmedi!
 
Alexey Busygin :
Evet, yeterince dertleri var, en büyük dertleri! Bu, prensesin bir erkek mi yoksa bir kız mı doğuracağı ve adı ne olacak, vay, vay, kimse tahmin etmedi!
Stoper ile sattım. Orada görünür olacak.
 
vaz :
Stoper ile sattım. Orada görünür olacak.
Stoploss ile mi?
 
Alexey Busygin :
Stoploss ile mi?
Evet, bazen iyi çalışıyor.
1...153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551...2119
Yeni yorum