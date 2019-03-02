FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 955
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
kapalı almak
Daha dün!
Altın için bu 100 puanlık bir hamle değil! pipo yapmıyorum Program haftalık görünüm oldu! ve fotoğrafı kaydedin.
hala ayı bekliyorum...
nasıl çökecek...
Altın için bu 100 puanlık bir hamle değil! pipo yapmıyorum Program haftalık görünüm oldu! ve fotoğrafı kaydedin.
hala ayı bekliyorum...
nasıl çökecek...
ben de bekliyorum...