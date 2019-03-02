FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 954

MIG32 :
Eh, euro tanımlandı. Şimdilik satıyorum.

böyle düşünen bir tek sen değilsin

 
0.8410'a ulaşana kadar satalım uzun zamandır söylüyorum

Ve krepin kendisi, satın alma işlemine bir şey tırmandı. Şimdi oturuyorum ve nedenini düşünüyorum

 
Pekala, evet, aşağı)) fazladan parası olan, gezintilere hoş geldiniz, bugün nonki
 
nonki gerekli değil, üste geri dönmek gerekiyor
 
Alexey :
nonki gerekli değil, geri gerekli

burada bakmak lazım, eğer dolar üzerindeki uzun pozisyonları madeni paralardan önce kapatmaya başlarlarsa, o zaman biraz da yükselebilir, küçük bir artıda kapanma şansı var

ama buna gerçekten güvenmedim, ancak şimdi düşük olanı güncellemek kolay

 
altın mı aldın
 
Daha dün!
 
O zaman kırmızıda daha ileri gitmek daha iyi, küçük bir artı param yok, bir sonraki zirvede daha iyi yakalarım, hadi bir martine gidelim.
 
yurchenko :
Daha dün!
aferin daha ne diyeyim
 
Alexey :
O zaman kırmızıda daha ileri gitmek daha iyi, küçük bir artı param yok, bir sonraki zirvede daha iyi yakalarım, hadi bir martine gidelim.

lastik deposuysa, evet yapabilirsiniz, ancak euro'nun düşüşünde para kazanmak daha kolay

parite Yahudi üzerinde parlıyor ve dahası seçeneksiz

nerede ve uzun süre satılacağını daha iyi düşünün

