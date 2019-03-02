FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 954
Eh, euro tanımlandı. Şimdilik satıyorum.
böyle düşünen bir tek sen değilsin
0.8410'a ulaşana kadar satalım uzun zamandır söylüyorum
Ve krepin kendisi, satın alma işlemine bir şey tırmandı. Şimdi oturuyorum ve nedenini düşünüyorum
Pekala, evet, aşağı)) fazladan parası olan, gezintilere hoş geldiniz, bugün nonki
nonki gerekli değil, geri gerekli
burada bakmak lazım, eğer dolar üzerindeki uzun pozisyonları madeni paralardan önce kapatmaya başlarlarsa, o zaman biraz da yükselebilir, küçük bir artıda kapanma şansı var
ama buna gerçekten güvenmedim, ancak şimdi düşük olanı güncellemek kolay
altın mı aldın
Daha dün!
O zaman kırmızıda daha ileri gitmek daha iyi, küçük bir artı param yok, bir sonraki zirvede daha iyi yakalarım, hadi bir martine gidelim.
lastik deposuysa, evet yapabilirsiniz, ancak euro'nun düşüşünde para kazanmak daha kolay
parite Yahudi üzerinde parlıyor ve dahası seçeneksiz
nerede ve uzun süre satılacağını daha iyi düşünün