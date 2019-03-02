FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1542

Roman Busarov :

bu doğru mu???? peki, ben bir losharayım (((=

Muhtemelen, selkies örtülmeliydi
[Silindi]  
Alexey Busygin :
Muhtemelen, selkies örtülmeliydi
sadece yaya.
 
Ishim :
"İşte burada saklanıyor" - bu bir eğilim ve destek değil - sadece 2 puanlık bir çizgi. (Düşük devam ederse 2 ayda moda olabilir). Sana ders veremem(((((((((((((((((((((((((((((((((((()) daha alt seviyelere girmeme izin vermediler)))'di) Alo!

Üstün zekalılar için tekrar ediyorum, Burası Gann'ın ilkelerine göre yapılmış bir köşe. Onun için ikinci noktaya gerek yok, kendisi hesaplıyor. Trendlere gelince, matı öğrenin. kısmı, Fiyat aynı anda birçok trendde. Her zikzak bir tür mini trenddir. Dalgalar bu mini trendleri dalgalar olarak adlandırır ve yuvalama birçok düzeye ulaşır.

Zogman :
Otomatikleştirmek imkansız mı?

Makine aptal. Ona nicelik ve nitelik arasındaki altın ortalamayı seçmesi nasıl öğretilir? Tek bir çıkış yolu var - grafikteki tüm ışınları kullanmak, ancak çizgiler şeklinde değil (gözlerde dalgalandığı), ancak etki bölgeleri, tuhaf çekim veya itme bulutları şeklinde. Ama algoritma henüz kafamda oluşmadı.

Herkese teşekkürler! Gitmiş

 
Ishim :
güzellik! ))))
Bana daha fazla fırsat göster
[Silindi]  
Ishim :
ve akılda dur)))

buralarda =)

 
Ishim :
bugün onlara bindim
Ve nasıl hissettiriyor? Bu şeyi seviyorum, dalgalarda sörf yap
 
Ishim :
küçük TF'de aptal, bir geyik, bir jambon - beklemedi))))
evet binmedin sen sadece bocalıyordun
 
stranger :

Her şey SİZİN için Ey Öğretmenim

Fotoğraf Kurbağası kullanma sanatı bu yazıda ölçeğin dışına çıkıyor - "slell" yazın ve tek kelimeyle 5 hata yapın Yazık sana Gandalf!!!
 
Daniil Stolnikov :
Fotoğraf Kurbağası kullanma sanatı bu yazıda sadece yuvarlanıyor - "slell" yaz ve tek kelimeyle 5 hata yap. Yazık sana Gandalf!!!

Kurbağanın çılgına döndüğünü anlıyorum, bu yüzden tahminler, ekran görüntüleri ile duruyorum ve hatta ticaret hakkında konuşuyorum.

2015.05.12 19:47:08,515 '427447': 88765287 numaralı siparişi kapat, 0.10 GBPUSD'yi 1.5395 sl'den satın al: 1.5450 tp: 0.0000, 1.5690 fiyatına

 
stranger :

Evet, çözmedin)) Bana toplam bakiyeyi nasıl hesapladığını söylesen iyi olur? %90'ını nereden aldın?
