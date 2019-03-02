FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1541
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
qquity ? ))))))))))))))
İki hafta bitmiş gibi görünüyor
Ah, ve aptallar için, yukarıya sattın mı? veya nasıl anlaşılır?
evet ilk taş
Yabancı işe alıyor! KAMAZ silindirlerinde bir dağ nehrinde rafting! - kayıt ol! (her kim yelken açarsa, hacimler ve karlı ekranlar hakkında tüm yerleşimleri anlatacaktır...)
Yabancı işe alıyor! KAMAZ silindirlerinde bir dağ nehrinde rafting! - üye olmak! (her kim yelken açarsa, hacimler ve karlı ekranlar hakkında tüm yerleşimleri anlatacaktır...)
Zaten yüzdüğünü görüyorum - eşitliği duydun
Sadece duymakla kalmadı, aynı zamanda gördü ...
her gün sana bakıyorum
İnsanların formüle göre düşünmelerini sağlamaya çalışıyorum - ya eğer ..?
Herkesin kendi tımarhanesi vardır ve onun içinde rahattır.
(Ben de dalga teorisi hayranı değilim)
tamam ... aksi takdirde zaten düşündük -
üç dalgada kayboldum ...)))
Sen delisin, değil mi?
Merhaba şaman! Dün neden ısrar etmedim, Schaub daha iyi bir destek arıyordum. Ama öyleydi, başvurundan sadece bir gün sonra işe yaradı...
Köşelerde ticaretin ana dezavantajı budur. Çok çiziyorsun - kayboluyorsun, biraz - bir ipliği kaçırıyorsun ... sorun ... Köşeleri bulutlara çevirmelisin, ama lanet olası tembellik araya giriyor ...
Merhaba şaman! Dün neden ısrar etmedim, Schaub daha iyi bir destek arıyordum. Ama öyleydi, başvurunuzdan sadece bir gün sonra çalıştı ...
Köşelerde ticaretin ana dezavantajı budur. Çok çiziyorsun - kayboluyorsun, biraz - bir ipliği kaçırıyorsun ... sorun ... Köşeleri bulutlara çevirmelisin, ama lanet olası tembellik araya giriyor ...
Merhaba şaman! Dün neden ısrar etmedim, Schaub daha iyi bir destek arıyordum. Ama öyleydi, başvurundan sadece bir gün sonra işe yaradı...
Köşelerde ticaretin ana dezavantajı budur. Çok çiziyorsun - kayboluyorsun, biraz - bir ipliği kaçırıyorsun ... sorun ... Köşeleri bulutlara çevirmelisin, ama lanet olası tembellik araya giriyor ...
uyandım! insanlar 2 haftadır tuzlanıyor. (yakında mantarlar tükenecek)
bu doğru mu???? peki, ben bir losharayım (((=