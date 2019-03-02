FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1541

Vizard_ :
qquity ? ))))))))))))))

İki hafta bitmiş gibi görünüyor

Zogman :
Ah, ve aptallar için, yukarıya sattın mı? veya nasıl anlaşılır?

evet ilk taş

 
Ishim :
Yabancı işe alıyor! KAMAZ silindirlerinde bir dağ nehrinde rafting! - kayıt ol! (her kim yelken açarsa, hacimler ve karlı ekranlar hakkında tüm yerleşimleri anlatacaktır...)
Eka acele ediyorsun)))
 
Ishim :
Yabancı işe alıyor! KAMAZ silindirlerinde bir dağ nehrinde rafting! - üye olmak! (her kim yelken açarsa, hacimler ve karlı ekranlar hakkında tüm yerleşimleri anlatacaktır...)
Siktir git))) Öğretmen, dün ikinci anlaşmayı kapatmadım, aksi takdirde Ilya bir keresinde pound başına beş incir harika ve iki günde dört tane olduğunu söyledi ... Adamın kendini kötü hissetmesini istemiyorum)
 
Ishim :
Zaten yüzdüğünü görüyorum - eşitliği duydun

Sadece duymakla kalmadı, aynı zamanda gördü ...

her gün sana bakıyorum

 
solar :

İnsanların formüle göre düşünmelerini sağlamaya çalışıyorum - ya eğer ..?

Herkesin kendi tımarhanesi vardır ve onun içinde rahattır.

(Ben de dalga teorisi hayranı değilim)

tamam ... aksi takdirde zaten düşündük -

üç dalgada kayboldum ...)))

 
Ishim :
Sen delisin, değil mi?
Che ... hepsi aynı, darı kapmadan pembe haplar mı? )))
 
Ishim :

Merhaba şaman! Dün neden ısrar etmedim, Schaub daha iyi bir destek arıyordum. Ama öyleydi, başvurundan sadece bir gün sonra işe yaradı...

Köşelerde ticaretin ana dezavantajı budur. Çok çiziyorsun - kayboluyorsun, biraz - bir ipliği kaçırıyorsun ... sorun ... Köşeleri bulutlara çevirmelisin, ama lanet olası tembellik araya giriyor ...

 
Nestradamus :

Otomatikleştirmek imkansız mı?
 
Nestradamus :

Tepeyi çıkarmanın zamanı geldi
[Silindi]  
Ishim :
uyandım! insanlar 2 haftadır tuzlanıyor. (yakında mantarlar tükenecek)

bu doğru mu???? peki, ben bir losharayım (((=

