FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1531

Yeni yorum
 
stranger :
Genel olarak yas içindeyim, euro büyümeden önceki seviyeye 18 puan ulaşmadı ve audi 10, ne yapacağımı bilmiyorum, Sensei muhtemelen cezalandıracak..

Audi için tahmininizi buldum: işte sayfa 1513 - iyi çalıştı, harika! Yahudi dilinde çalışmıyorsun, değil mi? Ve "büyümeden önceki seviye" ne anlama geliyor?

Zogman :

öyle gibi

 
stranger :
18'in var ve dün sadece 3 kapsülüm vardı, durmadan hemen önce
 
stranger :
Vur)))) Sensei affetmeyecek)))
 
stranger :

Anlaşılıyor gibi görünüyor - mavi - büyümeden önceki seviye, değil mi?

Yani Audi'ye göre - tahmin doğru muydu? Neden yas?

Yoksa onu kazmadın mı - çünkü büyümeden önceki seviyeye ulaşmadın mı?

not

Ve euro hala düşkün mü????

 
Vizard_ :
Ya da belki?... O bazen olağanüstü naziktir....
 
stranger :
Muhtemelen senin durumun değil.
 
Zogman :

7865'e ulaşamadı. Euro Sensei berabere kaldı. Sevgili Öğretmenim için tabloya üç çubuk çizmek neden benim için zor?)))
 
Altın olan yırtılmış. Biraz aldım.
 
yakında bir Mercedes olacak, hayat çok saygın değil ...
