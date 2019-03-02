FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1531
Genel olarak yas içindeyim, euro büyümeden önceki seviyeye 18 puan ulaşmadı ve audi 10, ne yapacağımı bilmiyorum, Sensei muhtemelen cezalandıracak..
Audi için tahmininizi buldum: işte sayfa 1513 - iyi çalıştı, harika! Yahudi dilinde çalışmıyorsun, değil mi? Ve "büyümeden önceki seviye" ne anlama geliyor?
öyle gibi
Genel olarak yas içindeyim, euro büyümeden önceki seviyeye 18 puan ulaşmadı ve audi 10, ne yapacağımı bilmiyorum, Sensei muhtemelen cezalandıracak..
öyle gibi
Anlaşılıyor gibi görünüyor - mavi - büyümeden önceki seviye, değil mi?
Yani Audi'ye göre - tahmin doğru muydu? Neden yas?
Yoksa onu kazmadın mı - çünkü büyümeden önceki seviyeye ulaşmadın mı?
not
Ve euro hala düşkün mü????
Vur)))) Sensei affetmeyecek)))
Ya da belki?... O bazen olağanüstü naziktir....
not
Ve euro hala düşkün mü????