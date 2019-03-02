FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1529

Yeni yorum
 
stranger :
Bu yüzden onurlandıracağız!
hepsi için cevaplandı mı? ))

ZY Genel olarak, postebatsya sobssno için buradayım ve dolaştım. Ve kırgınlar (((
 
stranger :
Bu yüzden sana çok yardımcı oldum! Ve bizi kaç kez aforoz etti...
Sadece bazen kritik günleri olur))) daha uygun olur)))
 
Daniil Stolnikov :
hepsi için cevaplandı mı? ))
Bu yüzden onurlandıracağız!
 
Ishim :
Bu arada, bugünün dairesinde - euro normalde fiyatta yükseldi - 1,12 - 1.1250 optimal dengesine ateş etmeye devam ediyor
Aferin! Tahmin savundu...
 
Daniil Stolnikov :
başka biri gibi - başka biri gözlerini ovuşturuyor
1200'e 20 puan olmayan bir kurstan bahsediyorum, şimdi daha fazla tabii ki 1265
 
Vizard_ :
Bu yüzden onurlandıracağız!
 
Daniil Stolnikov :
hepsi için cevaplandı mı? ))
Hepimiz yapacağız! Duy ve onurlandır!
 
stranger :

Ve neden bu kadar uzun?

hepinize iyi tatiller)))

uzun zamandır? yoksa sıkıcı olur
 
stranger :
Hepimiz yapacağız! Duy ve onurlandır!
Yani solgunlaşmadan beni Sensei için mi yazdılar?

ZY Unvan peşinde değilim ve başkasınınkine ihtiyacım yok)) Ve şaka yapmak için - bu yüzden her zaman
 
Daniil Stolnikov :
Ve şaka yapmak için - bu yüzden ben her zaman
Başlat...
1...152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536...2119
Yeni yorum