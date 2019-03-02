FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2087
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
POUND FUCKED!!!!!!!!!
Ne oldu ? haberler?
Ve poundun bir gaf var ...
Kısa devre.
strenzh 1.56 hedefini bir şeyle yazdı...
sohbeti uzun bıraktım
satış limitleri için
Bu forumun sakinlerine bir hediye (ipucu), herkese iyi şanslar.
Hepinize teşekkür ederim...
İyi şanlar...
Sterlin bugün merkez bankası tarafından bir performans sergiliyor. 14:45
Merkez Bankası faiz oranındaki yakın artışı onaylarsa, o zaman aya uçacağız, ama değilse, aslında komik bir boşanma oldu.
Bu forumun sakinlerine bir hediye (ipucu), herkese iyi şanslar.
Hepinize teşekkür ederim...
İyi şanlar...
Sterlin büyümesi lehine, ayın başından beri tek bir günün bile olumlu yönde kapanmamış olması çok nadir bir durumdur, bu nedenle hareketin 1/3'ü genellikle daha önce bir ivmedir. gerçek hareket.
Ama kim bilir, belki de bu sadece o nadir aydır...