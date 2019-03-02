FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2087

Yeni yorum
 
Zogman :


POUND FUCKED!!!!!!!!!

Ne oldu ? haberler?

Yakında faiz oranlarını yükseltme sözü veriyorlar...
 
-Aleks- :

Ve poundun bir gaf var ...

Kısa devre.

strenzh 1.56 hedefini bir şeyle yazdı...

sohbeti uzun bıraktım

satış limitleri için

 
Sergey Novokhatskiy :

Bu forumun sakinlerine bir hediye (ipucu), herkese iyi şanslar.

Hepinize teşekkür ederim...

İyi şanlar...


altın için acele etmeye gerek yok. neşeli bir dönüş olacak - hepimiz güleceğiz.
 
Sterlin bugün merkez bankası tarafından bir performans sergiliyor. 14:45 eksi bir saat gibi forumun zamanı
 
Büyücü, sizde bir sorun var kızlar... yaşlanıyorsunuz, düşüyor musunuz?
 
forexman77 :
Sterlin bugün merkez bankası tarafından bir performans sergiliyor. 14:45
Merkez Bankası faiz oranındaki yakın artışı onaylarsa , o zaman aya uçacağız, ama değilse, aslında komik bir boşanma oldu.
 
-Aleks- :
Merkez Bankası faiz oranındaki yakın artışı onaylarsa, o zaman aya uçacağız, ama değilse, aslında komik bir boşanma oldu.
Ahh forex. Bu bir avuç yalancı. Sadece köşeden kitleleri nasıl aldatacaklarını hayal ederler)
 
Sergey Novokhatskiy :

Bu forumun sakinlerine bir hediye (ipucu), herkese iyi şanslar.

Hepinize teşekkür ederim...

İyi şanlar...


renk körü? ))
 

Sterlin büyümesi lehine, ayın başından beri tek bir günün bile olumlu yönde kapanmamış olması çok nadir bir durumdur, bu nedenle hareketin 1/3'ü genellikle daha önce bir ivmedir. gerçek hareket.

Ama kim bilir, belki de bu sadece o nadir aydır...

 
Genel olarak, ticaret ya da daha doğrusu mevduat bana bir rezervuara su içmek için gelen bir antilopu hatırlatıyor ve orada su paraya aç timsahlarla dolup taşıyor.
1...208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094...2119
Yeni yorum