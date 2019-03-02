FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2080
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1'de 1, bitirmedim ... Sensei fikri beni çok etkiledi)))) HIM'i reddedemezsiniz)))
1'de 1, bitirmedim ... Sensei fikri beni çok etkiledi)))) HIM'i reddedemezsiniz)))
benziyor ama 1'de 1 değil =) yarım sene kadık çiz.....
USDCAD'i hiç sevmiyorum... en azından öyle mi görünüyor?
Evet, 10 dakika oynadım ... Zaten kullanmayacağım ...
USDCAD'i hiç sevmiyorum... en azından öyle mi görünüyor?
pound ile hemen hemen aynı =) pek değil, nüanslar dikkate alınmaz =)
Siz kullanasınız diye içtik =)
pound ile hemen hemen aynı =) pek değil, nüanslar dikkate alınmaz =)
Kullanabileceğin noktaya kadar iç =)
Eğer bir daha yüksekten bakmayı daha doğru bir şekilde yaparsan, bilmeceyi eğlenmek için çözeceğim...
Büyücü hediye!
http://fmusic.mobi/yma-sumac-lucia-di-lammermoor-gaetano-donizetti-ost-the-fifth-elemen
havalı netrebki!
evet, onun ... elleriyle - piyasaya göre, falcılık - gözle ve botlarla - fiyatı tahmin etmeye gerek yok)))
Daha kesin bir şekilde yüksek bakış yaparsanız , bilmeceyi eğlenmek için çözeceğim ...