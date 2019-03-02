FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2080

Roman Busarov :
Bu nedir ? İbranice'deki kalıplara benziyor, neden gösterdiklerini gösterip deşifre ediyor, yoksa bunun ne anlama geldiğini kendiniz tahmin etmeniz gerekiyor mu?
 
Roman Busarov :

1'de 1, bitirmedim ... Sensei fikri beni çok etkiledi)))) HIM'i reddedemezsiniz)))


 
Vizard_ :

1'de 1, bitirmedim ... Sensei fikri beni çok etkiledi)))) HIM'i reddedemezsiniz)))


benziyor ama 1'de 1 değil =) yarım sene kadık çiz.....
 
Roman Busarov :
benziyor ama 1'de 1 değil =) yarım sene kadık çiz.....
Evet, 10 dakika oynadım ... Zaten kullanmayacağım ...

USDCAD'i hiç sevmiyorum... en azından öyle mi görünüyor?


Vizard_ :
Evet, 10 dakika oynadım ... Zaten kullanmayacağım ...

USDCAD'i hiç sevmiyorum... en azından öyle mi görünüyor?


pound ile hemen hemen aynı =) pek değil, nüanslar dikkate alınmaz =)

Siz kullanasınız diye içtik =)

 
Roman Busarov :

pound ile hemen hemen aynı =) pek değil, nüanslar dikkate alınmaz =)

Kullanabileceğin noktaya kadar iç =)

evet, onun ... elleriyle - piyasaya göre, falcılık - gözle ve botlarla - fiyatı tahmin etmeye gerek yok)))
Eğer bir daha yüksekten bakmayı daha doğru bir şekilde yaparsan, bilmeceyi eğlenmek için çözeceğim...
 
Çocuklar! Sırada ben varım... Şey, bilirsiniz... gönderi 4-ke'deydi ... bir sürü yenisi. tam bir Sovyet satranç oyuncusuydu. SSCB'nin nasıl yönetileceğini geliştirdi, bir ischo ve matematikçiydi. içinde! Neredeyse unutuyordum. son olarak, tüm bu grup tomurcukta ya Rtschild'ler ya da Borukh'lar tarafından satın alındı, gerçekten umurumda değil .... th. piyasa fikrinin anlamı, işlem gören beyan edilen enstrümanlar değil, karmaşık türevler olmasıdır. bunlar doğrusal kombinasyonlardır, karmaşıktır, ancak bazen sayılabilir. üstelik aşırı uçlarla. içinde! Bu, uzun bir şey söylediğimde. ama bu bir wiki. manf. n1 ve n4'te akımı boşaltabilirsiniz. ama m5 cd'de gerçekten işe yarıyor
Vizard_ :
evet, onun ... elleriyle - piyasaya göre, falcılık - gözle ve botlarla - fiyatı tahmin etmeye gerek yok)))
Daha kesin bir şekilde yüksek bakış yaparsanız , bilmeceyi eğlenmek için çözeceğim ...
İlk etapta görev bu değildi. ve resim, herhangi bir hesaplama ile değil, veriler temelinde oluşturulmuştur.
