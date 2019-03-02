FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2091

Yeni yorum
 
biraz ye
Dosyalar:
image.jpg  301 kb
 
Ishim :
pencerede resim mi çektin?
 
Evra güzellik karıştırdı.
 
iIDLERr :
http://deti-online.com/basni/basni-krylova/slon-i-moska/
doldurulmuş fil ept

yeterince havlama - scat. melezlerin ne tür bir modası var - kendilerini insanlara atmak için mi?
 
iIDLERr :
Evet, hayır... Oradaki yerleri biliyorum. güzellik...
Anne Rusya...
O büyük...
O her yerde güzeldir...
Hem Lvov hem de Alaska'da)))
[Silindi]  
Vizard_ :
Efsane, neden ... Khoroshiy ile satranç oynadın? Kim kazandı?
vay be... akım geldi.. o kazandı.. 20 dakika bekledim, vakit olana kadar, sonra hızlı oynamaya çalıştım, iyi, bir hata yaptım =) süre dolduğunda normal oynarız
 
-Aleks- :
İyi ki...

ay çiftliği:


 
Ishim :

Tüm Tanrı'nın partisi! belki bir başkası kartları verir? .... pratik yapana kadar tamam. (Merkeze gideceğim, taşınacağım - aradılar - lamba yanıp sönüyor! - gerginler)

Orada ne var - hala LED yok mu? ))
 
burada moderatörlerimiz var mı? Bence boşanmış genç erkekler hiperaktif. ihlal etmek...
 
Nikolai Romanovskyi :
Çok geç olmadan dolar satın))

Dediğin gibi.

1...208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098...2119
Yeni yorum