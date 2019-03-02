FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2088

Yeni yorum
 
erken ve genç için. Yetişkin erkekler şortlarını örtmeye başladığında eurobucks'ın nereye dayanacağı hakkında bir fikrin var mı? schA nihayet herhangi bir şey hakkında bahse girer.
 
iIDLERr :
erken ve genç için. Yetişkin erkekler şortlarını örtmeye başladığında eurobucks'ın nereye dayanacağı hakkında bir fikrin var mı? schA nihayet herhangi bir şey hakkında bahse girer.
Eurobucks hiçbir yere götürmezken bir şey.
 
iIDLERr :
erken ve genç için. Yetişkin erkekler şortlarını örtmeye başladığında eurobucks'ın nereye dayanacağı hakkında bir fikrin var mı? schA nihayet herhangi bir şey hakkında bahse girer.
evet, asıl şey şortları tutmak - atomlar uçup gidecek ... veya daha doğrusu sonuncuları çürümüş
 
forexman77 :
Eurobucks hiçbir yere götürmezken bir şey.
peki, düzelt
 
Daniil Stolnikov :
evet, asıl şey şortları tutmak - atomlar uçup gidecek ... veya daha doğrusu sonuncuları çürümüş
Volapuk'unla baş edemiyorum. haydutlar kim? ato bir tür kısaltma mı?
 
Sirk başlamak üzere. AB maliye bakanlarının planlanmamış bir toplantısı gibi mi?
 
iIDLERr :
Volapuk'unla baş edemiyorum. haydutlar kim? ato bir tür kısaltma mı?
ve sözlerini bilmiyorum))

işte böyle kaybedersin - anlayacaksın ;)
 
Daniil Stolnikov :
ve sözlerini bilmiyorum))

işte böyle kaybedersin - anlayacaksın ;)
eh, Stolnikoff, senin için bir yasak almak istemiyorum ... yoksa forumun her yerinde kişneyeceklerdi.
 
iIDLERr :
Büyücü, sizde bir sorun var kızlar... yaşlanıyorsunuz, düşüyor musunuz?
Gençler vermeye devam ediyor. Üçüncü eş henüz ortaya çıkmadı (gözlere hoş, tatlı konuşmalarla, yıllarının ötesinde akıllı ...)
Bozuk)))
 
iIDLERr :
eh, Stolnikoff, senin için bir yasak almak istemiyorum ... yoksa forumun her yerinde kişneyeceklerdi.
Zaten komşu ... Modernistler özgürlüğümüzü elimizden alabilir, ancak fanteziyi değil)))
1...208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095...2119
Yeni yorum