FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2107
Genel olarak, euroyu satmayı başaramayan aynı şarkı, benim hatam değil, kısa sürdüm
ve dolar satan herkes tokatlanacak
insanlar yazar1.1000 seviyesinde bir teklif var, bu teklif dipleri güncelleyerek piyasadan yavaş yavaş kaldırılıyor, satıcıların stopları 1.1017 seviyesinde. Varsayım doğruysa, dürtü 1.1017'nin ötesine veya bu alanda bir yere gitmelidir. Kısa bir stopla satmaya çalışacağım.
herkesin euronun düşmesi için söylediği bir şey...
her şey doğru - ve gerçekten doğru olacaklar ...
oh oh
Alıcıları çekmek için hangi fiyatların arttığına bakın, neden ...
Tabii ki, burada başka bir hile olabileceğini kabul ediyorum, satıcıları şortlara koymak ve sonra onları sert bir şekilde atmak (isteğe bağlı olarak, artık yok)
dalgıçlar emebilir mi?
evet hem kızlar hem de pantolondaki dikişler çözülecek, çekilmeye dayanmaya hazır mısınız?
yakında pound kısa bir süre olgunlaşacak, hazırlanın))
kapatmak için uzun pound?
Sorun, çözüm olmadığında
bu dürtünün bir yorumunu yap
dün gözümün ucuyla YouTube'da "akıllı paranın hareketlerini anlamak ve onların peşinden oynamak" ruhuyla çeşitli videolar izledim.
ama henüz hepsine girmedim
Peki, söyle bana))) veya Kurbağa boğuyor)))?
Dün İran'ı duydum, sanki nükleer programındaki çalışmaları gerçekten kısıtlarlarsa yaptırımları kaldıracaklar ve hesaplara erişime izin verecekler. Halkımız, yaptırımların kalkması halinde İran'ın petrol üretimini ikiye katlayacağını ve bu süper haberle petrolün şimdiden 57'nin altına düştüğünü sevinçle haykırdı. )))
Bu haberlerle, çıplak gerçeklerle ilgili, "ya olursa..." olmadan.
Not "Bizimki" hakkında. Zayıflığın en açık örneği, bunun doların büyümesi ve kendi ülkelerindeki ekonomik durumun kötüleşmesi anlamına geldiğinin farkında olmadan, petrolün "düşüşüne" seviniyorlar.
İran'ın dünya petrol üretimindeki payı %3-4'tür.
Ve yaptırımlar sırasında bile İran sakince petrolünü Çinlilere sattı ve takas yoluyla Rusya ile ticaret yaptı.
Ve bu "uzmanlar", 10 kg patatesli bir büyükannenin tüm pazardaki patates maliyetini nasıl çökertebileceğini parmaklarıyla açıklasın)))))