FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2086

donHenaro :
hiçbir yere gitmeyecek, onlar verirken euroyu büyüme ile kısaltmak daha iyi
satış limiti ücretli 1.1080 stop 1.1095 TP 1.1050 (hayır değilse 15 puan stop, 5-6pp beklenen düşüş)
 
Zogman :
ve şef neden bir rakam üzerinde?
şefi rahat bırak, bu yüzden Kanadalı aşağı inmiyor, enfeksiyon
 
donHenaro :
bekle, bence dolar her şeye uçacak - şef ilk kırlangıç, biraz euro,

sonra Kanada ve Audi yetişecek

 
Ishim :
oraya varamayabilir
 
Zogman :

ve neden herkes doların her şeye düşmesi gerektiğine karar verdi? Altına bak, düşmeye devam edecek
 
Pound iyi yürür, Evra ne burada ne de orada sapıktır.
 

hareket halindeyken siktir git...


 
donHenaro :
biraz sayar sonra yine düşer farketmez

pansiyoner değil şerbetçik parası işedi

Evra, 1.10 artı veya eksi - bir kuruş - kırmadı ve yavaş yavaş sürünmeye başladı,

şef uçup gitti

AUDI'ye bir göz atın - kalkış

POUND FUCKED!!!!!!!!!

Ne oldu ? haberler?

 

Bu forumun sakinlerine bir hediye (ipucu), herkese iyi şanslar.

Hepinize teşekkür ederim...

İyi şanlar...


 

Ve poundun bir gaf var ...

Kısa devre.

