FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2086
hiçbir yere gitmeyecek, onlar verirken euroyu büyüme ile kısaltmak daha iyi
ve şef neden bir rakam üzerinde?
şefi rahat bırak, bu yüzden Kanadalı aşağı inmiyor, enfeksiyon
bekle, bence dolar her şeye uçacak - şef ilk kırlangıç, biraz euro,
sonra Kanada ve Audi yetişecek
satış limiti ücretli 1.1080 stop 1.1095 TP 1.1050 (hayır değilse 15 puan stop, 5-6pp beklenen düşüş)
bekle, bence dolar her şeye uçacak - şef ilk kırlangıç, biraz euro,
sonra Kanada ve Audi yetişecek
hareket halindeyken siktir git...
ve neden herkes doların her şeye düşmesi gerektiğine karar verdi? Altına bak düşmeye devam edecek
biraz sayar sonra yine düşer farketmez
pansiyoner değil şerbetçik parası işedi
Evra, 1.10 artı veya eksi - bir kuruş - kırmadı ve yavaş yavaş sürünmeye başladı,
şef uçup gitti
AUDI'ye bir göz atın - kalkış
POUND FUCKED!!!!!!!!!
Ne oldu ? haberler?
Bu forumun sakinlerine bir hediye (ipucu), herkese iyi şanslar.
Hepinize teşekkür ederim...
İyi şanlar...
Ve poundun bir gaf var ...
Kısa devre.