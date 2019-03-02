FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2085
pound:
sana zor gelmiyorsa H1'deki cadchife bakabilirsin
bu iki uzun mum bir raya benziyor mu?
bak - ilk başta şef bir rakam uçtu,
Evra onu takip etti
Bir pound aldım, sanırım biraz yükselecek
Kind) Bana talimat vermene gerek yok, forumu dördüncü yıldır okuyorum) Ve tahminlerim çoğu zaman strand'ın tahminleriyle aynı fikirde) İlginiz için teşekkürler) Şey, varlığı hakkında ... Muhtemelen hayır) Bence ılımlı bir karakterle forex ticareti yapmak zor)
Evet ... ıslat onları)))
yukarı bakmak daha iyi...
yarın her şey şekillenecek:
hiçbir yere gitmeyecek, onlar verirken euroyu büyüme ile kısaltmak daha iyi
ah o resim...
çok fazla çizgi ve renk
Şu anki seviyede orada yatan bir açık var - uzun zamandır zaten - rakam başına düşüşteydi - bu yüzden şimdi sıfır kârla kapatmayı veya beklemeyi düşünüyorum
rayları doğru anlarsanız - fiyat daha da düşmeli
o zaman tutmak için bir sebep var
hiçbir yere gitmeyecek, onlar verirken euroyu büyüme ile kısaltmak daha iyi