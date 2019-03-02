FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2085

Lesorub :

pound:


sana zor gelmiyorsa H1'deki cadchife bakabilirsin

bu iki uzun mum bir raya benziyor mu?

 
Zogman :

bak - ilk başta şef bir rakam uçtu,

Evra onu takip etti

Bir pound aldım, sanırım biraz yükselecek

hiçbir yere gitmeyecek, onlar verirken euroyu büyüme ile kısaltmak daha iyi
 
Malfrida :
Kind) Bana talimat vermene gerek yok, forumu dördüncü yıldır okuyorum) Ve tahminlerim çoğu zaman strand'ın tahminleriyle aynı fikirde) İlginiz için teşekkürler) Şey, varlığı hakkında ... Muhtemelen hayır) Bence ılımlı bir karakterle forex ticareti yapmak zor)

Evet ... ıslat onları)))


 
yukarı bakmak daha iyi...

yarın her şey şekillenecek:


 
evet, yakında yetiş ve hala takıl
 
ah o resim...

çok fazla çizgi ve renk

 
Enka kısa, ense))
 
Şu anki seviyede orada yatan bir açık var - uzun zamandır zaten - rakam başına düşüşteydi - bu yüzden şimdi sıfır kârla kapatmayı veya beklemeyi düşünüyorum

rayları doğru anlarsanız - fiyat daha da düşmeli

o zaman tutmak için bir sebep var

 
İşe yaradı
 
donHenaro :
hiçbir yere gitmeyecek, onlar verirken euroyu büyüme ile kısaltmak daha iyi
ve şef neden bir rakam üzerinde?
