FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2081

Yeni yorum
 
Ishim :
bok görüyorum
İşte size bir hediye - gözlerinizi geliştirin;)

[Silindi]  
iIDLERr :
Çocuklar! Sırada ben varım... Şey, bilirsiniz... gönderi 4-ke'deydi ... bir sürü yenisi. tam bir Sovyet satranç oyuncusuydu . SSCB'yi nasıl yöneteceğini çalıştı, o bir ischo ve matematikçiydi . içinde! Neredeyse unutuyordum. son olarak, tüm bu grup tomurcukta ya Rtschild'ler ya da Borukh'lar tarafından satın alındı, gerçekten umurumda değil .... th. piyasa fikrinin anlamı, işlem gören beyan edilen enstrümanlar değil, karmaşık türevler olmasıdır. bunlar doğrusal kombinasyonlardır, karmaşıktır, ancak bazen sayılırlar. üstelik aşırı uçlarla. içinde! Bu, uzun bir şey söylediğimde. ama bu bir wiki. manf. n1 ve n4'te akımı boşaltabilirsiniz. ama m5 cd'de gerçekten işe yarıyor
paradoksal olarak =) Satrançta bir derecem var ve mat olimpiyatlarda üç kez şehir şampiyonu oldum, diplomam bile var. Doğru, bu dava 6'dan 8'e kadardı =))
 
Roman Busarov :
paradoksal olarak =) Satrançta bir derecem var ve mat olimpiyatlarda üç kez şehir şampiyonu oldum, diplomam bile var. Doğru, bu dava 6'dan 8'e kadardı =))
1. sınıfta mükemmel bir öğrenciydim
 
Roman Busarov :
paradoksal olarak =) Satrançta bir derecem var ve mat olimpiyatlarda üç kez şehir şampiyonu oldum, diplomam bile var. Doğru, bu dava 6'dan 8'e kadardı =))

Burada oynamanı öneririm. https://chess-samara.ru/ .

Ben de orada iyiyim.

Шахматы онлайн без регистрации - играйте бесплатно с живыми игроками!
Шахматы онлайн без регистрации - играйте бесплатно с живыми игроками!
  • chess-samara.ru
В конце 20 века шахматы добрались до Интернета. Сначала пользователи глобальной сети играли в шахматы по переписке, используя электронную почту. Затем на западе стали появляться специальные сайты, где можно было сыграть в шахматы онлайн. Chess-samara.ru - один из первых шахматных порталов в русском сегменте интернета, который предлагает своим...
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
1. sınıfta mükemmel bir öğrenciydim

okulda iyi çalışmadığını hemen görebilirsin ... birinci sınıfta not vermezler

Çift...

[Silindi]  
khorosh :

Burada oynamanı öneririm. https://chess-samara.ru/ .

Ben de orada iyiyim.

https://chess-samara.ru/play/with_friend/fJbqm54Adu/ için geldim
Шахматы онлайн
Шахматы онлайн
  • chess-samara.ru
Здесь вы можете записывать идеи по поводу дальнейшей тактики, возможные ходы или просто мысли. Эти заметки будут видны только вам и только в этой игре.
 
Roman Busarov :

okulda iyi çalışmadığını hemen görebilirsin ... birinci sınıfta not vermezler

Çift...

Kitaplara çok fazla oturduğun ve çok gücendiğin çocuklukta görülebilir ... bardağın yarısı dolu - hayata karşı tutumunu değiştir
 
Roman Busarov :

okulda iyi çalışmadığını hemen görebilirsin ... birinci sınıfta not vermezler

Çift...

Bu tür detayları bildiğin için hala çalışabilir misin? şkolota
[Silindi]  
biraz para al =))
 
Roman Busarov :
biraz para al =))
tavşanları sağın, belki ömür boyu birlikte sıyırırsınız
1...207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088...2119
Yeni yorum