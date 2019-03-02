FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2083

Daniil Stolnikov :
Uyanmak! Bax yakalandı vim - büyümede büyüyecek))

Bilmiyorum - iplik daha sonra kiracı değil dolar yazıyor - ve longit audi pound ve gümüş tavsiye ediyor

ve kalabalık Yahudi şortlu - iyi değil

 
Zogman :

Euro doların tam tersi değil mi? cesaretin var mı ))
 
Daniil Stolnikov :
kılıç geldi ve herkesi fafflyk'e doğradı
Daha sonra karakterlerinde kafası karışacak, dairesine taşınacaklar aslanlar, ayılar .... - Kılıçla yürüyecek! (hepsi komşulara bağlıdır ....)
 
Ishim :
veya kolları kıvrılmış koğuşta (arkada) - nereye gidiyor
 

pokalunitak...


 
Lesorub :

Looney şimdiye kadar cunnilingus'u seviyor


Dosyalar:
USDCADH1.png  41 kb
 
donHenaro :

Bakalım kimi sevip ısıracak...
 
Ishim :
Şimdi euro tahmin edilemez (peki, m1 çerçevesinde ), genel durumu şöyle görüyorum - Yunanistan'da karar verdiler + iyi, 2 yıl için yeterli - piyasa spekülatörlerini durdurun! - Ama euro, kasaba halkının, çeşitli Merkez Bankalarının portföylerine koyduğu kasalarda durmaksızın alınacak Ve onlara ucuz bir euro verin! - Yahudiler büyür. Amers'ın görüşü, emtia para birimlerinin beraberindeki büyümesidir - hayat daha iyi hale geliyor! - herkes bir dolar satacak! (peki, sattıklarında yükseltmek için ne için) - dolar düşecek. (ilk ve kârlı satan kişi)

Zogman :

Kimseye bir şey tavsiye etmiyorum.

 
stranger :

tavsiye verir misin
 
Ve yay sıkıştırılır
