Lesorub :

ve aniden şiddetli bir savaş?

bir yüz gördün mü?
 
_new-rena :
bir yüz gördün mü?
Terminale attım, abonelikten çıkacağım ...
 
Görünüşe göre beklenmedik geri dönüşün nedenini anladım - alçaklar tekerleklerime çubukları itmeye karar verdi! :-D
 
_new-rena :

TAMAM. Raylara inanmaya başlıyorum

yüksek resim, ama ne yapmalı (?), ancak raylar)))

saçmalamayın...

gündüz çerçevesi, türkiye'ye her iki yönde 143.9 - 161.8 ve 261.8 - 300 çubuk lifleri

bölgeleri renklendiriyoruz ve haydutlardan zorluyoruz ....

Lesorub :

saçmalamayın...

gündüz çerçevesi, türkiye'ye her iki yönde 143.9 - 161.8 ve 261.8 - 300 çubuk lifleri

bölgeleri renklendiriyoruz ve haydutlardan zorluyoruz ....

uuuu, ondan önce, hala bir cevaba ihtiyaç var - rayları doğru gösteriyor (?), aksi takdirde tarihe baktım, bu yüzden bekleme süreleri ve erikler var, dahil .... doğru çizmeniz gerekiyor, sonra zaten daha fazla. orada yanlış olan ne?
mmmoguschiy :
genel olarak - para birimlerinde ne tür bir duygusal patlama olduğunu bilen var mı? Önemli bir haber var mıydı?
Dolar endeksine mi bakıyorsunuz?
 
mmmoguschiy :
Görünüşe göre beklenmedik geri dönüşün nedenini anladım - alçaklar tekerleklerime çubukları itmeye karar verdi! :-D
Tuza ne takıldı?
 
_new-rena :
Dolar endeksine mi bakıyorsunuz?
Dolar endeksi de aynı yöne bakıyor. Soru farklı - onu geri çeken ne oldu?
 
Alexey :
Tuza ne yakalandı?
biraz var :-D onsuz nerede? ))
 
mmmoguschiy :
Dolar endeksi de aynı yöne bakıyor. Soru farklı - onu geri çeken ne oldu?

her zaman aynı yönde gitmez, piyasa kanunları))

her şey kivi ile başladı, bir iki gün değilmiş gibi acele ediyor

