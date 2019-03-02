FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2090

Yeni yorum
 
Vizard_ :
Efsane, neden ... Khoroshiy ile satranç oynadın? Kim kazandı?
hangi satranç? Aptal çöpçülerimle Vuoksa'da oturuyorum. ve düz bir sağ ve sol var ... MuterVolga ...
 

Köyün yakınında Zhiguli ile Volga'mız. Shiryaevo, Samara bölgesi:


 
Lesorub :

Köyün yakınında Zhiguli ile Volga'mız. Shiryaevo, Samara bölgesi:


Ilyushka, ne atacağımı şaşırdım. Vuoksa'yı ve resimleri çevirin. Orada, tesadüfen, kooperatif "Göl".
 
iIDLERr :
evet, termonükleer uçak yapmak için marangozlara giderdiniz. Vatan tehlikede. var.
Sana ihtiyacım var - seni almak için korkuluk !!! )) balık yakalamak için ormana git
 
iIDLERr :
hangi satranç? Aptal çöpçülerimle Vuoksa'da oturuyorum. ve düz bir sağ ve sol var ... MuterVolga ...
Duc ... sabah oynayacaklardı.
Çok içmeyin ... ki çipura sürüklemesin)))
Ve sonra seni sonra ararım ... Sensei'ye sor ... böylece astral bağlantı kurar)))
 
Lesorub :

Köyün yakınında Zhiguli ile Volga'mız. Shiryaevo, Samara bölgesi:


Rusya Ana... Güzellik! Ruh şarkı söylüyor!)))
 
iIDLERr :
Ilyushka, ne atacağımı şaşırdım. Vuoksa'yı ve resimleri çevirin. Orada, tesadüfen, kooperatif "Göl".
orada yağma ve dövme ???
 
Daniil Stolnikov :
Sana ihtiyacım var - seni almak için korkuluk !!! )) balık yakalamak için ormana git
http://deti-online.com/basni/basni-krylova/slon-i-moska/
 
Ishim :
pencerede resim mi çektin?

pencerede...

http://www.youtube.com/watch?v=2tKnvENJeMA

 
Lesorub :
orada yağma ve dövme ???
Evet, hayır... Oradaki yerleri biliyorum. güzellik...
1...208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097...2119
Yeni yorum