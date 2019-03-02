FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2094

Zogman :
neden saçmalık yaz şimdi kişi çok çok doğru tahmin etti / çalıştı - onun için sevinin

Bu saçmalık değil, sonuç.

İşte şimdiki hali:

 
stranger :
Bir elektrikçi ay ışığını yakıyor, yeni bir pamm için para biriktiriyor)
Keşke canlı dönseydi ... aksi takdirde, bir Yahudi gibi ... ipliği yanlış yere sokar))) Endişeliyim)))
 
Vizard_ :
Güzel kız...
Kadeh şarap...
Hafif Caz...
Diğer dokunsal duyumlar...
çöz)))

Bir kızla ilgili tüm duyumlar kristal berraklığında hissedilebilir. ;) Yapabilirsin ve caz. Senkoplanmış doğaçlama ritim kalıplarını severim. ))

Zogman :
neden saçmalık yaz şimdi kişi çok çok doğru tahmin etti / çalıştı - onun için sevinin
Evet, memnunuz ... sadece kendisi tahminlerini takas etmediğini yazdı =)
 
Anatoli Kazharski :

Bu saçmalık değil, sonuç.

İşte şimdiki hali:

Euro grafiğiyle %100 korelasyon mu? ))
 
Anatoli Kazharski :

Bizi arkaik zihinsel çatışmalardan kurtarın. Nihilist dalgalanmalar burada yersiz.

Yüzleşme, ancak insanı akıl hastalıklarına ve zührevi hastalıklara götüren sarhoşluk ve sefahate karşı düzenlenebilir.

Buradaki tek istisna, yalnızca rock'n roll'u barındıran alt kat olabilir. )))

yemin etmek istemem. Kendiniz için herhangi bir üç renk seçin ve "Ortodoksluk, otokrasi, milliyet!" yazın. zahmet bile etmeyeceğim.
 
iIDLERr :
erken ve genç için. Yetişkin erkekler şortlarını örtmeye başladığında eurobucks'ın nereye dayanacağı hakkında bir fikrin var mı? schA nihayet herhangi bir şey hakkında bahse girer.
söylemek
 
Zogman :
söylemek
söylenmiş. üçüncü kez. 0.8.
 
iIDLERr :
yemin etmek istemem. Kendiniz için herhangi bir üç renk seçin ve "Ortodoksluk, otokrasi, milliyet!" yazın. zahmet bile etmeyeceğim.
Tek bir karmaşık sistemin parçası olarak önerilen üç bileşenden hiçbiri bana uymuyor. Evrenim sonsuzluğa koşuyor. )))
 
iIDLERr :
ne düzeltildi serin.

Evet...


