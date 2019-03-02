FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2082

[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
tavşanlar
gerçekten gözlerini acıttı mı??
 
Ve Yusuf Hayvanat Bahçesi orada ne yapıyor?)))
 
Roman Busarov :
gözlerini gerçekten deldin mi?
saçma sapan yazmayın - geri duymayacaksınız
 
stranger :
Ve Yusuf Hayvanat Bahçesi orada ne yapıyor?)))
kılıç geldi ve herkesi fafflyk'e doğradı
 
Ishim : ekleyin. Zaman bitti! yani euronun neden düştüğünü bilmiyorsun. ? (ve neden bütün gece büyüyecek?)

Usta! Bir endüstri değil))) Belki gün boyunca? Değil?)))


[Silindi]  

Daniil Stolnikov :
saçma sapan yazmayın - geri duymayacaksınız
birinci sınıfta not vermediklerini biliyorsanız ve mükemmel bir öğrenci olduğunuzu yazarsanız ... o zaman sonuç şu ki PİZ'siniz .... L bir yalancı .. ve bu ikinci yalanlarının onaylanması.
 
Roman Busarov :
birinci sınıfta not vermediklerini biliyorsanız ve mükemmel bir öğrenci olduğunuzu yazarsanız ... o zaman sonuç şu ki PİZ'siniz .... L bir yalancı .. ve bu ikinci yalanlarınızın onaylanması.
tsyts - yorgun !!! git kitap oku yarın sınav
 
iIDLERr :

Büyücü hediye!

Hediye, kraliyet! Ima...Çok!Çok! Sayesinde.
 
Roman Busarov :
gece için bir şarkı ve tercihen büyük bir televizyonda =)
Bu sadece büyük bir televizyonda var))) Çok güzel klip, nerede çekildiğini bilmek ilginç. Biraz para biriktirip oraya tatile gideceğim.
 
Uyanmak! Bax yakalandı vim - büyümede büyüyecek))
