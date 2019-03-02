FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2082
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tavşanlar
gözlerini gerçekten deldin mi?
Ve Yusuf Hayvanat Bahçesi orada ne yapıyor?)))
Usta! Bir endüstri değil))) Belki gün boyunca? Değil?)))
Daniil Stolnikov :
saçma sapan yazmayın - geri duymayacaksınız
birinci sınıfta not vermediklerini biliyorsanız ve mükemmel bir öğrenci olduğunuzu yazarsanız ... o zaman sonuç şu ki PİZ'siniz .... L bir yalancı .. ve bu ikinci yalanlarınızın onaylanması.
Büyücü hediye!
gece için bir şarkı ve tercihen büyük bir televizyonda =)