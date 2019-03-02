FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1019

kadu ile satın alma limitleri 2725, 2730 kısa bir duraklama ile, 100pp kar.

Ve 2600 civarında, gelecek için birkaç gecikme...

 
tol64 :
Korku. Bu saçmalığı kafana kim soktu. )))
tahmin yeşildi, hepsi benim! (sonra par 16'yı önde götürdü - sonra bıraktı - sonra goller için her şeyin yolunda gittiğini izledi! Komisyonlar boşandı)
Ishim :
Daha iyi haç çifti yok! bu sefer euro bölgesinin para birimleri olan euro ve sterlin hariç tutulacak. Geri kalanı için - iyi, eğer sadece bir deprem ! (sonra bir kilit koyacağım - sakinleşmeye devam edeceğim)
Baykuşu tamamlama görevi olarak kendim için yazdım.
 
Ishim :
Bir şeyi çözmek işe yaradı ama istediğin gibi olmadı. )))
 
yurchenko :
Düzeltmenin sonunda neden tire olmadığını anlamıyorum.

Evet onlara sahibim))))

 
stranger :

Evet onlara sahibim))))

1.4650 ve 1.45300 rakamlarını hatırlayın...


 
stranger :

Evet onlara sahibim))))

Ne yazık ki o kadar çok var ki! çük anlamak

 
SEVER11 :

1.4650 ve 1.45300 rakamlarını hatırlayın...


Ve neden onları hatırla, yavaş yavaş çizecekler)))
 
yurchenko :

Ne yazık ki o kadar çok var ki!

Birçoğunun olması iyi ve ne anlama geldiklerini bildiğinizde daha da iyi)

 
tol64 :
Bir şeyi çözmek işe yaradı ama istediğin gibi olmadı. )))

tahminlere göre çalıştı - uzun vadeli! (Onları babalara ayırdım - aylık), 2013'te H1 H4'e geçtim - neredeyse her zaman - yani anladım diyorum)) (Hiçbir şey istemedim ve şimdi de istemiyorum)

taze görün! Cumartesi tahmini ve şimdi)))) (Yarım yıldır test ediyorum)

