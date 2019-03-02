FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1019
kadu ile satın alma limitleri 2725, 2730 kısa bir duraklama ile, 100pp kar.
Ve 2600 civarında, gelecek için birkaç gecikme...
Korku. Bu saçmalığı kafana kim soktu. )))
Daha iyi haç çifti yok! bu sefer euro bölgesinin para birimleri olan euro ve sterlin hariç tutulacak. Geri kalanı için - iyi, eğer sadece bir deprem ! (sonra bir kilit koyacağım - sakinleşmeye devam edeceğim)
tahmin yeşildi, hepsi benim! (sonra par 16'yı önde götürdü - sonra bıraktı - sonra goller için her şeyin yolunda gittiğini izledi! Komisyonlar boşandı)
Düzeltmenin sonunda neden tire olmadığını anlamıyorum.
Evet onlara sahibim))))
1.4650 ve 1.45300 rakamlarını hatırlayın...
Ne yazık ki o kadar çok var ki! çük anlamak
Ne yazık ki o kadar çok var ki!
Birçoğunun olması iyi ve ne anlama geldiklerini bildiğinizde daha da iyi)
Bir şeyi çözmek işe yaradı ama istediğin gibi olmadı. )))
tahminlere göre çalıştı - uzun vadeli! (Onları babalara ayırdım - aylık), 2013'te H1 H4'e geçtim - neredeyse her zaman - yani anladım diyorum)) (Hiçbir şey istemedim ve şimdi de istemiyorum)
taze görün! Cumartesi tahmini ve şimdi)))) (Yarım yıldır test ediyorum)