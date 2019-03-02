FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2050

Ishim :
D1 için tahminler bir hobidir))))), tüm çaprazlar aynı olacaktır. (Sabah egzersizlerinden kurtulmayı düşünüyorum - şimdilik)
Ve farklı TF'lerdeki fiyatınız farklı yönlere gidiyor, işlem görmedi mi? Yoksa Büyücü hapları mı tuttu?))
 
tuma88 :

Euro çekin lütfen.


Teşekkür ederim!

Avroyu tahmin etmiyorum, dağlarda D1'de eski bir tane var - başka bir şey değil. (Evet ve çok değişken bir Evra - yine de gerçekleşmeyecek)
 
stranger :
Ve farklı TF'lerdeki fiyatınız farklı yönlere gidiyor, işlem görmedi mi? Yoksa Büyücü hapları mı tuttu?))

H1 üzerindeki bir itme sırasında m1 üzerinde tam teşekküllü bir 5 dalga dalgası geçer bunda bir çelişki görmüyorum. (geri çekilmeler impulslardan daha kısadır)

Ekle. Mifu'ya tuğlaları nasıl döşeyeceğini söylesen iyi olur))))))

 
Ishim :
H1 üzerindeki bir itme sırasında m1 üzerinde tam teşekküllü bir 5 dalga dalgası geçer bunda bir çelişki görmüyorum. (geri çekilmeler impulslardan daha kısadır)
dürtü kelimesini duydum mu? aynı isimdeki konuya git))
 
Roman Busarov :

hayır ben yapamam...

İşte tahmin oyunlarına değil, gerçeklere dayanan kendi icadınızın bir resmi.


Roman, profurset'in nesi var???

Lütfen bana aynı çizimi göster.


Teşekkür ederim!

 
Daniil Stolnikov :
dürtü kelimesini duydum mu? aynı isimdeki konuya git))
Evet, size ilginç bir şey söylemedim! Ve Yusuf Hoca haklı! göründüğü kadar garip. (sadece %98 ters çevrilmiş, yanlış yorumlanmış, hindinin hiçbir şey göstermemesine %99.9 şans veriyorum)
 
Vizard_ :
Eğer durum buysa, o zaman bir hediye ...

Daha doğrusu 2 ... çok çekirdekli)))


)))))) hesap makineleri - altın, gümüş)))))))
 
Daniil Stolnikov :
dürtü kelimesini duydum mu? aynı isimdeki konuya git))
tabiki git
 
Ishim :
)))))) hesap makineleri - altın, gümüş)))))))
Size saygı duyuyoruz... Önemsiyoruz...
Böyle şeyleri hesaplaman paslı bir Turing makinesinde değil)))
tuma88 :

Euro çekin lütfen.


Teşekkür ederim!

gerçek sonrası

