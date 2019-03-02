FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1015

Myth63 :

heh =) sıçtım =)))

geçiş yaparken başka bir hesaptan çok şey kaldı (= 0,01-0,05 yerine, yanlışlıkla 0,4 ve 0,6 PPC'yi zımparaladım =) Ayrı bir terminale çıkış yapmam gerekiyor... loshok =)

Ördek sinyali kapatmayın, orada daha da kapatacaksınız. hala nasıl olduğunu ve nasıl olduğunu görebilirsiniz.
ve ben yaşlıyım. kopyalamadıkları zaman, daha iyi. ve nereye bakılacağı var ve hacim artmıyor) ne zaman daha iyidir - ormanda biri, yakacak odun için biri))))
 
Bicus :

???

Evet, sorun yok. Sadece “günde %10” civarındaki pazarlar şimdiden gerçekten yıpranmış durumda. Matematik, 100$'lık bir başlangıç sermayesi ile 4 aydan biraz daha az bir sürenin, bir dolar milyoneri olmak için yeterli olduğunu kanıtladı.

milyoner misin Numara. Yani neh %10 kazanma kolaylığını doldurun.

)))

%50
%10 değil ama kötü de değil :-D
Myth63 :

... Temelde sadece 1 siparişim var =) iyi, onunla x =))) ve bu son loy'den bir pound =)) uzun bir süre askıda kalacak =))

çok gökkuşağı sinyali değil))))) ücretli olarak gösterseniz bile çalışmaz)
 
Kazılar devam ediyor))) Program İbranice 03405'e kaydırdı)))
 
Lesorub :

bu yüzden bu çizgilerin fiyatı umrumda değil ...


Dün orada olan sizdiniz, gün içinde işlem yapmak istiyorsanız, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izlemeniz gerekir. Dünü umursamıyor

 
Bicus :
Eh ... Mit izlemeyi kapattı. Görünüşe göre her şey kötü. Çok yazık...
Ve işten eve gelip kahve içeceğimi düşündüm .... Bir şey için fırçayı açacağım, sinyallere bağlayacağım - ve kaplet olmasına izin vereceğim ... (evet, cehennem, tama dalmayı başardı içinde - sadece onu gördüler ((()
