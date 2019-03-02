FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1015
heh =) sıçtım =)))
geçiş yaparken başka bir hesaptan çok şey kaldı (= 0,01-0,05 yerine, yanlışlıkla 0,4 ve 0,6 PPC'yi zımparaladım =) Ayrı bir terminale çıkış yapmam gerekiyor... loshok =)
Ördek sinyali kapatmayın, orada daha da kapatacaksınız.
yenisini açayım =)
plya =) Temelde sadece 1 siparişim var =) peki, onunla x =))) ve bu son loydan bir pound =)) uzun süre askıda kalacak =))
yenisini açayım =)
ne, poundu 1,50'ye geri al???
yenisini açayım =)
???
Evet, sorun yok. Sadece “günde %10” civarındaki pazarlar şimdiden gerçekten yıpranmış durumda. Matematik, 100$'lık bir başlangıç sermayesi ile 4 aydan biraz daha az bir sürenin, bir dolar milyoneri olmak için yeterli olduğunu kanıtladı.
milyoner misin Numara. Yani neh %10 kazanma kolaylığını doldurun.
)))
%10 değil ama kötü de değil :-D
%10 değil ama kötü de değil :-D
... Temelde sadece 1 siparişim var =) iyi, onunla x =))) ve bu son loy'den bir pound =)) uzun bir süre askıda kalacak =))
bu yüzden bu çizgilerin fiyatı umrumda değil ...
Dün orada olan sizdiniz, gün içinde işlem yapmak istiyorsanız, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izlemeniz gerekir. Dünü umursamıyor
Eh ... Mit izlemeyi kapattı. Görünüşe göre her şey kötü. Çok yazık...