FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2030
Bu yüzden tarihe bakmak için tahmin gerçeği olan tablolar aramasını ve bir nefesle beklememesini önerdim)))
Özellikle birkaç yıl önce anlitlerin altının zirvelerinde çığlık atmasını sevdim ... para birimi bir sığınaktı, vb. ... insanlar bir patlama ile yetiştirildi))) yandı ...
ne tür bir düşüşe dayanabilirsin? 130 yapabilir misin?
Naa ... sefil ))) (Spot_Fut) unutana kadar
aksi halde dün Runet'teki en iyi moderatör yayınlamama izin vermedi ...
Geleneksel olarak geyik tarafından cezalandırılır)))
Pekala beyler, boşlukları tahmin etme zamanı)))
Eurobucks'ta en az 200 puanlık bir fark var sanırım...
Ormandan geldiğimde biraz kestirdim ve dünyanın 1.03'ten 1.07'ye kadar yağlı euro satın alma limitleriyle kaplı olduğunu hayal ettim, uyandım ve düşündüm - fiyat oraya ulaşırsa ve kaldırılmazsa ne olacak?...
tire koydum))) izleyelim...
Tabii ki teşekkür ederim, ama nedir? )) Harf veya sayı yok))
böylece daha az koyabilirim) ordusuz, ekonomisiz, siyasetsiz.
Bazen düşünüyorum .. Almanya için şimdi AB nedir))) Emsal oluşturuldu ... Şimdi başka borçlular salona başlayabilir .. Ben ...
Balo. vb. Komşuları çoktan yok ettiler ... mona uzaklaşıyor))) Evet ve İngiltere yorgun ve birkaç yıllığına yelken açacaklar)))
