FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2030

Yeni yorum
 
Vizard_ :

Bu yüzden tarihe bakmak için tahmin gerçeği olan tablolar aramasını ve bir nefesle beklememesini önerdim)))

Özellikle birkaç yıl önce anlitlerin altının zirvelerinde çığlık atmasını sevdim ... para birimi bir sığınaktı, vb. ... insanlar bir patlama ile yetiştirildi))) yandı ...

Ormandan geldiğimde biraz kestirdim ve dünyanın 1.03'ten 1.07'ye kadar yağlı euro satın alma limitleriyle kaplı olduğunu hayal ettim, uyandım ve düşündüm - fiyat oraya ulaşırsa ve kaldırılmazsa ne olacak?...
 
Zogman :

ne tür bir düşüşe dayanabilirsin? 130 yapabilir misin?

125 olacaktır. 130 - xs
 
Vizard_ :
Naa ... sefil ))) (Spot_Fut) unutana kadar
aksi halde dün Runet'teki en iyi moderatör yayınlamama izin vermedi ...

Geleneksel olarak geyik tarafından cezalandırılır)))


Tabii ki teşekkür ederim, ama nedir? )) Harf veya sayı yok))
 

Pekala beyler, boşlukları tahmin etme zamanı)))




Eurobucks'ta en az 200 puanlık bir fark var sanırım...

 
Dmitry Chepik :

Pekala beyler, boşlukları tahmin etme zamanı)))




Eurobucks'ta en az 200 puanlık bir fark var sanırım...

katılmıyorum, açılışta 50 fark kadar
 
stranger :
Ormandan geldiğimde biraz kestirdim ve dünyanın 1.03'ten 1.07'ye kadar yağlı euro satın alma limitleriyle kaplı olduğunu hayal ettim, uyandım ve düşündüm - fiyat oraya ulaşırsa ve kaldırılmazsa ne olacak?...
Kolay. Benzer ve hayal gücü. Eyaletlerdeki ihracatçılar da doların gücünden zarar görüyor ve enflasyonu da yükseltmek istiyorlar...
tire koydum))) izleyelim...
 
stranger :
Ormandan geldiğimde biraz kestirdim ve dünyanın 1.03'ten 1.07'ye kadar yağlı euro satın alma limitleriyle kaplı olduğunu hayal ettim, uyandım ve düşündüm - fiyat oraya ulaşırsa ve kaldırılmazsa ne olacak?...
Kalabalığın boşanması olacak! yıl sonuna kadar, euro bölgesinin çöküşü haberinde euro yükselecek)))
 
Daniil Stolnikov :
Tabii ki teşekkür ederim, ama nedir? )) Harf veya sayı yok))
Peki, neden Eidler'a sordun))) vadeli işlemleri...
 
iIDLERr :

böylece daha az koyabilirim) ordusuz, ekonomisiz, siyasetsiz.

Bazen düşünüyorum .. Almanya için şimdi AB nedir))) Emsal oluşturuldu ... Şimdi başka borçlular salona başlayabilir .. Ben ...

Balo. vb. Komşuları çoktan yok ettiler ... mona uzaklaşıyor))) Evet ve İngiltere yorgun ve birkaç yıllığına yelken açacaklar)))

 
Piyasadaki risk iştahı geri geliyor
SAAT 5
tarafından Nikolay Ludanov Döviz Piyasasında
Perşembe günü, S&P500 endeksindeki opsiyon sözleşmeleri için alım/satım oranı 1.4'ü aşarak ABD'li tüccarların aşırı düşüş beklentilerini işaret etti. Put/call katsayısının bu kadar yüksek bir değeri oldukça nadir görülen bir olaydır; yılda sadece birkaç kez olur. Daha önce bu göstergenin bu kadar yüksek değerleriyle %3-5'lik bir düşüş görebilirdik, ancak bugünün "her şey merkez bankalarının kontrolü altında" [...]

Piyasa Riski İştah Getirileri yazısı ilk olarak Forex4you Blogunda göründü.
1...202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037...2119
Yeni yorum