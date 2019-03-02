FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2013

Dmitry Chepik :
Numara. Yani: böl ve yönet! ve gerisi takip edecek...
Burada tartışmayacağım, haklısın!
 
stranger :
Bir sss kazandı .... Ve sonra ağaçkakanın fiyatın saf spekülasyon tarafından yönlendirildiğini düşündüm ....
peki nerede. 0.8'deyim
 
stranger :
Dolar endeksindeki alıcıların %3'ü, açık pozisyonların kapanması nedir?)
Kahretsin, sana bakıyorum, Yaşlı ve hiçbir şey anlamıyorum ... Bunu nereden aldın? %3 alıcı değil sadece satıcıdır

 
Nikolai Romanovskyi :
İlginç bir mantık), uzay her şeyi yönlendirir
ros kozmos
 
donHenaro :
Sana katılıyorum ve Yahudiler alıcıları sert ve acımasızca tokatlayacaklar, Yahudi kapets gibi görünüyor, ancak insanlar anlamıyor ve satın almalara tırmanıyor.
Asla anlamadığı ve asla anlayamayacağı insanlar Ve ONLARIN bu hesap için kendi planları var - sessizce satışlardan atılıyorlar
 
donHenaro :

Yunanistan buzdağının sadece görünen kısmı olduğu için şu anda Avrupa'da neler olduğunu izleyin

ve Morgan'lar ve benzerleri her zaman öyle yapmaları gerektiğini söylerler, benim tavsiyem onları daha az dinlemeniz

şimdi BU tüm dünyada oluyor - bir finansal savaş ... Zaten Çinliler kaçtı Yakında Abu Dabi'ye ulaşacaklar))
 
Dmitry Chepik :
Uyumlu gelişme istiyorlar ama gerisini umursamıyorlar!... Onların da çocukları, aileleri var... Hatta bir şekilde bize benziyorlar)))
Won - OH - ayrıca sana benziyor:

 
Lesorub :

kitabın hangi sayfasında

Ayı aç ... gün içi şortları gagalıyor gibi görünüyor)))


 

iIDLERr :
delta zyr, profesyonel)
seçenek deltası? Baktım - euro yükseldi, bu da arkaların düştüğü anlamına geliyor))

Aynı şekilde - vadeli işlemler ve handikap arasındaki farkın bununla ne ilgisi var? ))
