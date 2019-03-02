FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1893
kesinlikle herhangi bir çizgi er ya da geç çalışabilir ...
smiley koyayım mı =)
sabırsızlanıyorum =)
Peki 10 ay için ne yakalarsın %3, garantili bankaya gitmek %6-8'den daha iyi
Düşüş %1,11 - lotu artırın ve daha büyük bir düşüş ve yüzde olacaktır, 10 kat artışla düşüş %11,1 ve gelir %30 olacaktır. Her şey görecelidir...
Eğer öyleyse evet, aferin ;)
kablo için beş yıllık plan ... neden seviyeler olmasın?
Teşekkürler ve daha kaç fikir uygulanmadı... danışman çıplak bir strateji üzerinde çalışıyor + MA'dan -pipler - karşı trend + fibo martin... genel olarak, ilkel, ama işe yarıyor.
bu ne tarihi