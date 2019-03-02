FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1893

kesinlikle herhangi bir çizgi er ya da geç çalışabilir ...

 
Roman Busarov :

smiley koyayım mı =)

sabırsızlanıyorum =)

Yapacak başka bir şey yok... Sağlık için ticaret! Para kazanmak! Sadece senin için mutlu olacağım! Aptal!
 
Nikolai Romanovskyi :
Peki 10 ay için ne yakalarsın %3, garantili bankaya gitmek %6-8'den daha iyi
Düşüş %1,11 - lotu artırın ve daha büyük bir düşüş ve yüzde olacaktır, 10 kat artışla düşüş %11,1 ve gelir %30 olacaktır. Her şey görecelidir...
 
-Aleks- :
Düşüş %1,11 - lotu artırın ve daha büyük bir düşüş ve yüzde olacaktır, 10 kat artışla düşüş %11,1 ve gelir %30 olacaktır. Her şey görecelidir...
Eğer öyleyse evet, aferin ;)
 
GoVegas :

kesinlikle herhangi bir çizgi er ya da geç çalışabilir ...

Bu paradoksu fark ettim... ama çizgi genellikle tarihte bir seviye görevi gören noktalar (tepeler) tarafından inşa edilir... burada tüccar tatilden döndü, terminali açtı ve, ayy! Hattımda bir sinyal olduğu ortaya çıktı, sanırım becereceğim, vay!
 
-Aleks- :
Düşüş %1,11 - lotu artırın ve daha büyük bir düşüş ve yüzde olacaktır, 10 kat artışla düşüş %11,1 ve gelir %30 olacaktır. Her şey görecelidir...
bu ne tarihi
 
Nikolai Romanovskyi :
Eğer öyleyse evet, aferin ;)
Teşekkürler ve daha kaç fikir uygulanmadı... danışman çıplak bir stratejiye göre çalışıyor + MA'dan -pipler - karşı trend + fibo martin... genel olarak, ilkel, ama işe yarıyor.
 

kablo için beş yıllık plan ... neden seviyeler olmasın?

 
-Aleks- :
Teşekkürler ve daha kaç fikir uygulanmadı... danışman çıplak bir strateji üzerinde çalışıyor + MA'dan -pipler - karşı trend + fibo martin... genel olarak, ilkel, ama işe yarıyor.
Martin'i kaldırırdım ve diğer her şeyin bitirilmesi gerekiyor))), bu öyle bir canavar ki her şeyi bir yerde yiyecek.
 
Zogman :
bu ne tarihi
Soru net değil. Birçok döviz çifti aynı anda işlem görüyor - bazıları kaldırıldı, diğerleri eklendi...
