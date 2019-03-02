FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1879
geçen yazdan beri kapatmak için
Neden bugün ticaret yapmıyorsun?
Geçen yazdan ne kadar saklamanız gerekiyor? Başlangıç noktasına dönene kadar mı? )))
Hafta sonu 23 lotluk bir pozisyonu hareket ettirmek mantıksız...
Trend devam ederse, piyasa her zaman girme fırsatı verir. O günkü durumdan pek hoşlanmadım - RSI 70 kapanışta sınır dışında kaldı, ancak yeni bir maksimum göstermediler - kanal ve fibo seviyeleri boyunca yukarı hareket tamamlanmadı. Genel olarak, durum çok net değil - bu nedenle risk haklı değil.
23 lot... Milyoner misin? Dnevka ... tf hayır, bir fiyat ve zaman var. Fibo... bu bir SSS mi? Genel olarak, bundan hiçbir şey anlamadım.
Hayır, bir sent hesabında bile bir milyondan çok uzakta. Aptalca bir şey yaptım - açgözlülükten - fark ettim ve geri çekildim.
Analizle ilgili olarak - herkesin kendine ait - sözlerinde anlama arzusunu görmedim, bu nedenle yorum yapmadan.
alttan uçun. kesmezsen dürtme
Ben gerçekten anlamıyorum. Fibo, kanal, RSI, günlük. Fiyat herhangi bir TF'ye bağlı değil, sadece hareket ediyor, büyüyor veya düşüyor ve diğer her şey hiçbir şeyle ilgili değil, çizelgede herhangi bir resim çizebilirsiniz, hiçbir şey vermiyor, bu yüzden anlamıyorum.
