iIDLERr :
geçen yazdan beri kapatmak için
Geçen yazdan ne kadar saklamanız gerekiyor? Başlangıç noktasına dönene kadar mı? )))
 

Neden bugün ticaret yapmıyorsun?


 
Anatoli Kazharski :
alttan uçun. kesmezsen dürtme
 
-Aleks- :

Hafta sonu 23 lotluk bir pozisyonu hareket ettirmek mantıksız...

Trend devam ederse, piyasa her zaman girme fırsatı verir. O günkü durumdan pek hoşlanmadım - RSI 70 kapanışta sınır dışında kaldı, ancak yeni bir maksimum göstermediler - kanal ve fibo seviyeleri boyunca yukarı hareket tamamlanmadı. Genel olarak, durum çok net değil - bu nedenle risk haklı değil.

23 lot... Milyoner misin? Dnevka ... tf hayır, bir fiyat ve zaman var. Fibo... bu bir SSS mi? Genel olarak, bundan hiçbir şey anlamadım.
 
iIDLERr :
Kimin umrunda, 5-10 inciri geçemiyorum, halsizlik, s)
 
stranger :
Hayır, bir sent hesabında bile bir milyondan çok uzakta. Aptalca bir şey yaptım - açgözlülükten - fark ettim ve geri çekildim.

Analizle ilgili olarak - herkesin kendine ait - sözlerinde anlama arzusunu görmedim, bu nedenle yorum yapmadan.

 
-Aleks- :

Ben gerçekten anlamıyorum. Fibo, kanal, RSI, günlük. Fiyat herhangi bir TF'ye bağlı değil, sadece hareket ediyor, büyüyor veya düşüyor ve diğer her şey hiçbir şeyle ilgili değil, çizelgede herhangi bir resim çizebilirsiniz, hiçbir şey vermiyor, bu yüzden anlamıyorum.
 
iIDLERr :
alttan uçun. kesmezsen dürtme
Bunun yerine, 26 rakamdan %50'lik bir geri dönüş görmediğiniz için kesmezsiniz. Ve aşağı ne, sensiz biliyoruz. ;))
 
stranger :
Hangi analiz yöntemlerini kullanıyorsunuz?
 
stranger :
Bu yüzden "anlamak" altında neyin gizlendiğine bağlıdır. Pek çok kurumsal tüccar gibi ben de onların varlığından haberdarım, bu yüzden performanslarına göre kararlar alıyorum. Benim için teknik analiz - psikoloji - aslında kolektif bilinçaltının bir oyunudur.
