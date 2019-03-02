FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1881
Bulanık bir şey yok, kararlarım tüccarlar tarafından yapılan gerçek işlemlere dayanıyor. Örneğin, şimdi Audi için 7700-7730 için gerçek bir talep görüyorum, göstergelerden herhangi biri size bunu anlatıyor mu?)
Normalde, elbette, günlük Masha 200'de dinlenen MN 1'de konuşuyor, bu da direnç seviyesi anlamına geliyor ve çizgilere bakarsanız, o zaman kanal ve bu onun dibi, her şey mantıklı
Sizi biraz hayal kırıklığına uğratacağım, sözde "teknik analiz" tamamen saçmalık, varlıkların hareketi sadece para enjeksiyonlarından, yüzde 95'inden ve bahsettiğiniz "dış faktörlerden" sadece yüzde 5'inden etkilenir. Normal bir tüccar asla TA'ya dayalı kararlar vermez, daha fazlasını söyleyeceğim - sadece duydular, ancak görmediler) Röportajla ilgili olarak - çantaları yuvarlamayın)))
Varsa tam tersinden gidelim. analiz "büyük para" kullanmaz, neden işe yarıyor?
Başka ne MA))) E.S. Nabiullina yarım saat anlattı ... dördüncü günde)))
Ben de şaşırdım - şimdi bir kaynak bulamıyorum, ancak 2015 yılında rublenin ortalama fiyatının 360 ma'ya karşılık gelen 60 ruble olacağı söylendi (öyle görünüyor).
Böyle olmuyor, yoksa herkes milyarder olurdu)))
Yakalım mı?)))
Kısacası Sensei yok... ama O bize bir kampanya gibi sinyaller gönderiyor)))
Lanet okuyamıyoruz))) - eğer d1'i kapatarak equi pama
(pamm_Close>Lag1pamm_Close) öğesine bakın, ardından basit bir TS oluşturarak
hindi... ve ilginç bir şekilde, 0 civarında dans ediyor... sanki bize uyum hakkında ima ediyor
evren... yin-yang, vs... İlginçtir ki, O tüm derinliği anlıyor, enginliği değil...
hangi O insanlara getiriyor?)))
Usta! Teşekkürler!)))
Günübirlik gezilerde ma360 (kırmızı) böyle görünecek)))
Böyle olmuyor, yoksa herkes milyarder olurdu)))
Keşke basit olsaydı, o zaman evet...
Genel olarak, en zor şey TC'ye bağlı kalmaktır - bence tahliyenin ana nedeni budur.
MA360))) - Kullanıldığını hiç duymadım ...
Günübirlik gezilerde ma360 (kırmızı) böyle görünecek)))
Sembolden bahsettiklerini söylemiş miydim ....
Basitten bahsettiklerini söylemiş miydim ....
MA iyidir çünkü her şeye uyacak şekilde ayarlanabilir. ;)
Başarısız olunan gerçekliğin inkarı, başarısızlığın acısına karşı bir savunma mekanizmasıdır.
Evet, Merkez Bankası'nda dediklerini hatırlıyorum (kim olduğunu hatırlamıyorum), daha önce hareketli ortalama uygulamamıştım, Vizard_ ekranını gördüm ve kendim görmeye karar verdim.
Evet ve böyle bir seviye gelişimine şaşırdım.
Rusya Federasyonu Merkez Bankası web sitesinden http://www.cbr.ru/analytics/wps/wps_2.pdf
"
Unutulmamalıdır ki, bireysel veriler
3. blok ile ilgili gözlemlenebilir değişkenler ( finansal ve
dış sektör) günlük verilerden aylık sıklığa ayarlanmıştır. Başvuru sahibi-
ancak bu, bu çalışma için seçilen gözlenen değişkenlerin aralığına göredir.
petrol, buğday, gaz, alüminyum için ortalama aylık fiyatlar gibi göstergelerle ilgilidir.
nikelin yanı sıra MICEX endeksi, bankalararası kredinin kısa vadeli faiz oranı
inci piyasa, döviz kuru .
Yaklaşık 20'sinde tahmine dayalı bir yineleme yürütmek
takvim ayı, belirtilenlerin aylık ortalamalarının dahil edilmesi anlamına gelir.
sadece geçmiş takvim ayı için değişkenler, ki bu, önemli koşullarda
emtia ve finans piyasalarındaki dalgalanmalar önemli bir kaybın yaşanmasına neden olabilir.
Çeyrek için ekonomik aktivitenin mevcut izlemesi sırasında elde edilen bilgiler. nasıl
Sonuç olarak, söz konusu göstergelere ilişkin aylık veriler tarafımızca hesaplanmıştır.
takvim ayı, ancak günlük istatistiklere bağlı olarak bir ay için hareketli ortalama olarak
yapışkan sonraki tahmine dayalı yinelemenin tarihinde doğrudan kullanılabilir.
"
bir karar vermek için tahminlerin kullanılması mantıklıdır...