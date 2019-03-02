FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1878
- Bu kolyanlar gördü mü?
Evet, her zaman yaparız...
hafta sonu için huzurla.
Güldürme beni oğlum)
Pound'un açığı kapandı - çok kötü - kar bugün için maksimumdan 10 kat daha az - açgözlülüğün düzeltilmesi gerekiyor...
Satış! Bugün sohbette, öğle yemeğinden önce satış tartışıldı.
Ve sen, iyi bir sözle hatırladın) ...
Öğretmen nerede? sonsuza kadar mı
Bir dilekçeyle erkenden toplamaya başlamayı öneriyorum!)
Ödemeye hazırız, Öğretmen! sohbette olduğun için!
Açtım - kapattın, her şey doğru (kafanın arkasını kaşıyarak ...)
Hafta sonu 23 lotluk bir pozisyonu hareket ettirmek mantıksız...
Trend devam ederse, piyasa her zaman girme fırsatı verir. O günkü durumdan pek hoşlanmadım - RSI 70 kapanışta sınır dışında kaldı, ancak yeni bir maksimum göstermediler - kanal ve fibo seviyeleri boyunca yukarı hareket tamamlanmadı. Genel olarak, durum çok net değil - bu nedenle risk haklı değil.
Hafta sonu 23 lotluk bir pozisyonu hareket ettirmek mantıksız...
ya bir GEP varsa?
ve 1,10+ azaltma seçeneği var dersem =)
Açtım - kapattın, her şey doğru (kafanın arkasını kaşıyarak ...)