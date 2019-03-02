FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1878

Yeni yorum
 
Lesorub :
- Bu kolyanlar gördü mü?
Kolyan bunları gördü - )))
 

Evet, her zaman yaparız...

hafta sonu için huzurla.

 
stranger :

Güldürme beni oğlum)

Bunu anlıyorum, kimin Kırmızılar ve kimin Beyazlar için olduğu açık ve anlaşılır)) Resimden bahsediyorum
 
-Aleks- :
Pound'un açığı kapandı - çok kötü - kar bugün için maksimumdan 10 kat daha az - açgözlülüğün düzeltilmesi gerekiyor...
Açtım - kapattın, her şey doğru (kafanın arkasını kaşıyarak ...)
 
Dmitry Chepik :

Satış! Bugün sohbette, öğle yemeğinden önce satış tartışıldı.

Ve sen, iyi bir sözle hatırladın) ...

Öğretmen nerede? sonsuza kadar mı

Bir dilekçeyle erkenden toplamaya başlamayı öneriyorum!)

Ödemeye hazırız, Öğretmen! sohbette olduğun için!

Katılıyorum, iyi palyaçolar paraya mal olur))))
 
stranger :
Açtım - kapattın, her şey doğru (kafanın arkasını kaşıyarak ...)

Hafta sonu 23 lotluk bir pozisyonu hareket ettirmek mantıksız...

Trend devam ederse, piyasa her zaman girme fırsatı verir. O günkü durumdan pek hoşlanmadım - RSI 70 kapanışta sınır dışında kaldı, ancak yeni bir maksimum göstermediler - kanal ve fibo seviyeleri boyunca yukarı hareket tamamlanmadı. Genel olarak, durum çok net değil - bu nedenle risk haklı değil.

 
-Aleks- :

Hafta sonu 23 lotluk bir pozisyonu hareket ettirmek mantıksız...

Trend devam ederse, piyasa her zaman girme fırsatı verir. O günkü durumdan pek hoşlanmadım - RSI 70 kapanışta sınır dışında kaldı, ancak yeni bir maksimum göstermediler - kanal ve fibo seviyeleri boyunca yukarı hareket tamamlanmadı. Genel olarak, durum çok net değil - bu nedenle risk haklı değil.

ya bir GEP varsa?
 
Evgen-ya1 :
ya bir GEP varsa?
Sadece yukarıysa. Bu yüzden hafta sonu kapalı.
 
Roman Busarov :
ve 1,10+ azaltma seçeneği var dersem =)
Roma, ama 0.8 bir seçenek değil mi?
 
stranger :
Açtım - kapattın, her şey doğru (kafanın arkasını kaşıyarak ...)
geçen yazdan beri kapatmak için
1...187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885...2119
Yeni yorum