Hangi analiz yöntemlerini kullanıyorsunuz?
-Aleks- :
Bu yüzden "anlamak" altında neyin gizlendiğine bağlıdır. Pek çok kurumsal tüccar gibi ben de onların varlığından haberdarım, bu yüzden performanslarına göre kararlar alıyorum. Benim için teknik analiz - psikoloji - aslında kolektif bilinçaltının bir oyunudur.
Bunu, ticaretlerinde kullandıkları anlamında size kim söyledi?)
Yöntemin bir şekilde çok bulanık ve benim için net değil, asıl mesele şu ki + sana sabit bir tane veriyor, en azından bir parmak gökyüzünde, belki geleceği görüyorsun, bu yüzden tüm bu saçmalıklara ihtiyacın yok çeşitli göstergeler ve osilatörler şeklinde, ancak sıradan insanların neye ihtiyacı var - dünyadaki birçok tüccarın monitörlerde aynı şeyi görmesi gibi, karar vermek için fiyatın yanı sıra bakmak zorundasınız.
Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın MA için ortalama fiyat verdiğini varsayalım.
Başka ne MA))) E.S. Naubilina yarım saat anlattı ... dördüncü günde)))
Bulanık bir şey yok, kararlarım tüccarlar tarafından yapılan gerçek işlemlere dayanıyor. Örneğin, şimdi Audi için 7700-7730 için gerçek bir talep görüyorum, göstergelerden herhangi biri size bunu anlatıyor mu?)
Ama RSI > 70'e sahipler ve fiyat geçmişte bir yerde iki nokta üzerine kurulan kanalın üst sınırına kadar tırmandı. ))))
Gençleri yanıltmayın, bankacılar sadece vuruş ile işlem yaparlar)))))))))))))))))))))
Kısacası Sensei yok... ama O bize bir kampanya gibi sinyaller gönderiyor)))
Lanet okuyamıyoruz))) - eğer d1'i kapatarak equi pama
(pamm_Close>Lag1pamm_Close) öğesine bakın, ardından basit bir TS oluşturarak
hindi... ve ilginç bir şekilde, 0 civarında dans ediyor... sanki bize uyum hakkında ima ediyor
evren... yin-yang, vs... İlginçtir ki, O tüm derinliği anlıyor, enginliği değil...
hangi O insanlara getiriyor?)))
Usta! Teşekkürler!)))