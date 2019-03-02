FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1997
Katılıyorum, ikinci düşünce . Ve ilk ... İstatistiklere ihtiyacım var, bunun için bir senaryo yazmam gerekiyor ve her şeyi TK'den alıyorum - sorun bu! Yeterli istatistik bilgisinin olmaması, belki de ilk emri açma konusunda yanlış bir karara yol açmıştır. Geri kalan her şey sadece bir kurtarma operasyonu...
Size korkunç bir sır vereceğim) herkes en az bir kez, belki birden fazla kez böyle bir durumda olmuştur.
Evet ve bu benimle ilk kez değil - sorun bunun tekrarlanması - bu manuel ticaret eksikliği - duygular.
Bu yüzden sorunların çözülmesi gerekiyor, bu yüzden bir fikir duymaya hazırım - hemen ele almak için mi yoksa bir şans var mı (!!!)? Ben kendim zaten uğursuz resimler çiziyorum ... Ama tersine dönüşü işaret eden birkaç nokta var, ne söyleyebilirsiniz?
Evet, tüm iyi geri dönüşler olacak, ancak hemen değil))
Kesinlikle olacak, ama para artık orada olmayabilir ... 3 lot daha aldım ...
peki anlamı? o zaman kelimelerle - ekrandaki gibi masalların bir kombinasyonundaki ortalama satın alma fiyatı, en yüksek ve en düşük siparişler arasındaki ortanın biraz altındadır.
Mesele, en azından bir tahliye varsa, kendinizi bir şekilde haklı çıkarmaktır (öz eleştiri) ...