FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1992

djstary :
hangi stratejiler? bu çizelgede ne diyorsun
Karşı trendle işlem yapın. Grafik bir kopuş için ticaret yapacaktı. Ancak eurodolara göre sadece ATS'de satışım var .
 
-Aleks- :
işte mevcut pozisyonu, kırılma işe yaramadı, parite haberler dışında neredeyse yatay olacak ve Cuma günü bu hafta sonundan neredeyse 2 kat daha düşük olacak. Cuma günü piyasa kapanmadan satışa çıktım ve hafta sonundan sonra açılışta işlemi kapattım ve kâr 906 puan oldu)))
iIDLERr :
4-ke IDLER'daydım. Ve sonra bir takma ad attılar. nereye gidilir?
kısacası - iki "i" varsa meşgulüm, bunun gibi bir şey
 
djstary :
Mevcut program hakkında yazdım.
 
iIDLERr :
teorilerin neler kalıplar... gözlemle, ezberle, danış. ve bu yüzden trendler ilginç değil. ver, ver. iyi sik beni?
Peki, onlar ne? Geleceği anlamak için en azından ne olduğu ve neyle yendiği hakkında bir fikre ihtiyacınız var)) Akıllı bir kitap okumaya başladım - bir fikrim vardı. Şimdi başvurmak için kalır. Ve siz, bu tür kötü adamlar - bilgi paylaşmak istemezsiniz - her şeyi uzak bir yere göndermelisiniz - gözlemleyin ... hatırlayın ... Danışmak için ... Pekala, tavsiye istedim - hala cevap vermiyorsunuz ((Şimdi, anlıyorsunuz, vadeli işlem tekliflerini arayın, kodu inceleyin, karşılaştırın ... Ve hepsi sadece basit bir gerçeği anlamak için, cevap bir saniyede verebileceğin...

ZY Ama görünüşe göre bunda bir artı buldum - bir PDF ayrıştırıcısını kesmem ve PDF bültenleriyle uğraşmam gerekmeyecek !!! Her şeyi gümüş tepside alacağım. Ve bunu kimseyle paylaşmayacağım - bırakın kendileri baksınlar

 
azfaraon :
Vazgeçmeyi kes ve kapanış tam tersi sinyal.. Baykuşu temizledim.. Şifrede çok fazla çöp var..

Ne TF'si? //Ben de 5-rku'ya aktardım

Çöp konusuna gelince, ben olsam kekelemezdim. Söylediği gibi, ağzına bir hediye atı bakmayın.

new-rena :

Mt 4 için temizlik yapıp türkiyeyi danışmana girdim.. Artık terminali eskisi gibi yüklemiyor... Sistem için M15 kullanıyorum ama mum sayısı parametresi farklı... Tek şey, gerekli tüm döviz çiftlerine sahip bir program bulmaktır ....
 
azfaraon :
Tamam anladım. 5 kullanıyorum. Sistem test edildi ve optimize edildi... tüm portföy bir kerede.
 
azfaraon :
stranger :
Garip, merhaba! Funtik kullanıyor musun? Öğretmenimiz tatilde mi?
