FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1992
hangi stratejiler? bu çizelgede ne diyorsun
Karşı trendle işlem yapın. Grafik bir kopuş için ticaret yapacaktı. Ancak eurodolara göre sadece ATS'de satışım var .
4-ke IDLER'daydım. Ve sonra bir takma ad attılar. nereye gidilir?
işte mevcut pozisyonu, kırılma işe yaramadı, parite haberler dışında neredeyse yatay olacak ve Cuma günü bu hafta sonundan neredeyse 2 kat daha düşük olacak. Cuma günü piyasa kapanmadan satışa çıktım ve hafta sonundan sonra açılışta işlemi kapattım ve kâr 906 puan oldu)))
teorilerin neler kalıplar... gözlemle, ezberle, danış. ve bu yüzden trendler ilginç değil. ver, ver. iyi sik beni?
ZY Ama görünüşe göre bunda bir artı buldum - bir PDF ayrıştırıcısını kesmem ve PDF bültenleriyle uğraşmam gerekmeyecek !!! Her şeyi gümüş tepside alacağım. Ve bunu kimseyle paylaşmayacağım - bırakın kendileri baksınlar
Vazgeçmeyi kes ve kapanış tam tersi sinyal.. Baykuşu temizledim.. Şifrede çok fazla çöp var..
Ne TF'si? //Ben de 5-rku'ya aktardım
Çöp konusuna gelince, ben olsam kekelemezdim. Söylediği gibi, ağzına bir hediye atı bakmayın.
Mt 4 için temizlik yapıp türkiyeyi danışmana girdim.. Artık terminali eskisi gibi yüklemiyor... Sistem için M15 kullanıyorum ama mum sayısı parametresi farklı... Tek şey, gerekli tüm döviz çiftlerine sahip bir program bulmaktır ....
Mt 4 ki için türkiyeyi temizleyip danışmana girdim.. Artık terminali eskisi gibi yüklemiyor... Sistem için M15 kullanıyorum ama mum sayısı parametresi farklı... Tek şey, gerekli tüm döviz çiftlerine sahip bir program bulmaktır ....