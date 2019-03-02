FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1990

Sterlini düşünen herkese iyi günler hedefim 1.60. Yakından bakarken, 1.525'ten satın almak güzel olurdu
Nikolai Romanovskyi :
Zayıf pound alımlarım var. Bununla birlikte, yakın trend büyümesi konusunda şimdiden şüpheliyim - birkaç hafta veya bir ay daha yana doğru bir hareket mümkündür.
 
-Aleks- :
Alternatif olarak, bir pound 500 p için çiş yapmak gibidir))
 
-Aleks- :
Ama amacını beğendim. kavşaktan ekranın soluna yatay bir çizgi çizerseniz, güzel ve mantıklı olacaktır) amaç iyidir, bir yerde onay aramanız gerekir - daha kısa kontrol edin.
 
new-rena :
Aylık %38,2 volatilitede direnç olacaktır. tabiki herşey olabilir...


 
-Aleks- :

demek istediğim buydu.
 

"katkı maddeleri, lütfen yüz" izlediğimi

Hücrelerden 6724, 100'ü bekleyemem == hücre tipi, asıl mesele sıfıra bölmemek;))

ve

ve

her zamanki gibi "hiçbir şey". pzt. zor gün. ;) Her şeyi uyuyakaldım, ek olmayacak ((.

 
iIDLERr :
korkuluk, handikap ve gelecek arasında yayılan en bilgilendiricidir.
şarlatanlık yapmak güzel, ornitorenk, ne söylemek istediğini açıkça söylesen iyi olur?
 
tahtaya goeeeeeeet... tahtaya goeeeeet... Avara

Söyle bana, Idler - handikap ve gelecek arasındaki fark bizi ne hakkında bilgilendiriyor?
 
Hazırlanmadın mı, Avara? Otur, 2!!! veliler yarın okul var

Pekala beyler - kim söyleyebilir - handikap ve gelecek arasındaki yayılma neyi bildirir?
