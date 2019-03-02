FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1990
Sterlini düşünen herkese iyi günler hedefim 1.60. Yakından bakarken, 1.525'ten satın almak güzel olurdu
Zayıf pound alımlarım var. Bununla birlikte, yakın trend büyümesi konusunda şimdiden şüpheliyim - birkaç hafta veya bir ay daha yana doğru bir hareket mümkündür.
Ama amacını beğendim. kavşaktan ekranın soluna yatay bir çizgi çizerseniz, güzel ve mantıklı olacaktır) amaç iyidir, bir yerde onay aramanız gerekir - daha kısa kontrol edin.
Aylık %38,2 volatilitede direnç olacaktır. tabiki herşey olabilir...
"katkı maddeleri, lütfen yüz" izlediğimi
Hücrelerden 6724, 100'ü bekleyemem == hücre tipi, asıl mesele sıfıra bölmemek;))
ve
her zamanki gibi "hiçbir şey". pzt. zor gün. ;) Her şeyi uyuyakaldım, ek olmayacak ((.
korkuluk, handikap ve gelecek arasında yayılan en bilgilendiricidir.
Söyle bana, Idler - handikap ve gelecek arasındaki fark bizi ne hakkında bilgilendiriyor?
Pekala beyler - kim söyleyebilir - handikap ve gelecek arasındaki yayılma neyi bildirir?