FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 917

Yeni yorum
 
Myth63 :
ama kanala girerken çıkış yapıp yapmadığını yazmaya çalışmadım, geri dönerken ???

uçuş ne kadar sürecek?

hangi geyik planlanacak?

 
Myth63 :
ama kanala girerken çıkış yapıp yapmadığını yazmaya çalışmadım, geri dönerken ???

İlginç bir fikir, Rena yazsın ...

Kanala dönüş bir daireyi gösterir ve bir daireden sonra, kural olarak, trendin devamı;), burada başka bir filtreye ihtiyaç vardır...

[Silindi]  
chepikds :

İlginç bir fikir, Rena yazsın ...

Kanala dönüş bir daireyi gösterir ve bir daireden sonra, kural olarak, trendin devamı;), burada başka bir filtreye ihtiyaç vardır...

Kanal bazı hareketleri filtreleyecek.. Ben tam tersine piyasada daha fazla olması gerektiğini önerdim.
[Silindi]  
Lesorub :

25 dk. kadık gezintilerine

cad'den gelen her şey kontrol altında...

Şimdiye kadar sessiz .... hatta garip ... her zamanki hareket ...
 
Lesorub :

25 dk. kadık gezintilerine

cad'den gelen her şey kontrol altında...

Sonunda, biraz karıştırabilir! Ve o zadolbalo stoyalovo.
[Silindi]  
chepikds :
Sonunda, biraz karıştırabilir! Ve o zadolbalo stoyalovo.
Sabır beyler, yakında her şey olacak)
 
Lesorub :

25 dk. kadık gezintilerine

cad'den gelen her şey kontrol altında...

yarın pokatushki olacak, bugün sessiz koklama var
 
chepikds :
Sonunda, biraz karıştırabilir! Ve o zadolbalo stoyalovo.
kimi arayabilir?
 
Lesorub :
kimi arayabilir?
[Silindi]  
Lesorub :

uçuş ne kadar sürecek?

hangi geyik planlanacak?

ve alternatif olarak son maqdi zirvesinin 25 pip üzerinde durdurun. sıfır seviyesine ulaşıldığında, sipariş yarıya iner ve başabaş olur. ancak testte sürülebilir ve en iyi nasıl anlaşılır.

1...910911912913914915916917918919920921922923924...2119
Yeni yorum