stranger :

Hayır kurumu)

ama bu sadakayı görmedim (( )) ve burada oluyor ....
 

Lirası gergin - kapalı ...



 
Daniil Stolnikov :
Funtik tahmini - 1.5345 - en az

Genç adam, beni ya dinlemiyorsun ya da duymuyorsun)

 
Evgen-ya1 :
Neredeydin?)
 
Daniil Stolnikov :
peki 2008 diyelim tekrarı engelleyen nedir?
2008'in en düşük seviyesinden önce iyi bir ivme vardı, kalabalıkta panik hakimdi. Bu yıl bu gözlemlenmiyor ve bu müdahale edecek ...
 
Eh, acele ettim .... hepsi yağmur, depresyona yakalandım.
 
stranger :

Ve ne? ))
 
stranger :

Ayrıca tavsiyeleri hiç dinlemediğini de fark etti. )))

Cuma günü, bu hafta poundu artık doldurmayacağımı yazdım, ancak koşullar değişti ve cezbedildim. Düşmek için çok erkendi. ;)

 
stranger :

Risk almak istemiyor, elinde bir tohum olması daha iyi.
 
Anatoli Kazharski :

Ayrıca tavsiyeleri hiç dinlemediğini de fark etti. )))

Ve argümanlarınız neye dayanıyor? Eh, bugün aşağı inmediler - bütün gün uçtular. Yarının haberlerini sabırsızlıkla bekliyorum. Bu yüzden yukarı çıktılar - bu da belirsiz. Görünüşe göre Amer'den gelen haberlere göre. İyi? Nerede olduğu henüz belli değil.

Audi bugün beni eğlendirecek - her şeye rağmen gidiyor - dolar yükseldi, düştü. Dolar düştü - yükseldi)) Durumu açıklayabilir misiniz? Seviyeler ve seçenekler olmadan? ANCAK? )) Ve yine haberler - hoşçakalın
