FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1834
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hayır kurumu)
Lirası gergin - kapalı ...
Funtik tahmini - 1.5345 - en az
Genç adam, beni ya dinlemiyorsun ya da duymuyorsun)
ama bu sadakayı görmedim (( )) ve burada oluyor ....
peki 2008 diyelim tekrarı engelleyen nedir?
Genç adam, beni ya dinlemiyorsun ya da duymuyorsun)
Genç adam, beni ya dinlemiyorsun ya da duymuyorsun)
Ayrıca tavsiyeleri hiç dinlemediğini de fark etti. )))
Cuma günü, bu hafta poundu artık doldurmayacağımı yazdım, ancak koşullar değişti ve cezbedildim. Düşmek için çok erkendi. ;)
Genç adam, beni ya dinlemiyorsun ya da duymuyorsun)
Ayrıca tavsiyeleri hiç dinlemediğini de fark etti. )))
Cuma günü, bu hafta poundu artık doldurmayacağımı yazdım, ancak koşullar değişti ve cezbedildim. Düşmek için çok erkendi. ;)
Audi bugün beni eğlendirecek - her şeye rağmen gidiyor - dolar yükseldi, düştü. Dolar düştü - yükseldi)) Durumu açıklayabilir misiniz? Seviyeler ve seçenekler olmadan? ANCAK? )) Ve yine haberler - hoşçakalın