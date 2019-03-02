FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1983

stranger :
Bu seviyeler seçeneklerden ne gösterge ne de el ile alınamaz)
CME'de satarken satın alan CME dışında dünyanın herhangi bir yerinde (borsa) yerler (borsalar) var mı? Belki Hong Kong'da Veya Moskova Borsasında? )) Yoksa ben mi yanlış anladım? Gelecek? Sanırım işlem hacimleri çok farklı değil, değil mi?
 
-Aleks- :
ve şimdi gerçekten artık beklemedikleri yere acele etmeye çalışacaklar ....
Bence olacak. Düşüş çok bekleniyor - düşmeyecekler. Nefes nefese kalıyorlar. En azından bir geri tepme için. Ve sonra pariteye geri dönün.
 
Vladimir Zubov :
Fiyat uzun zamandır bu habere dahil edildi, böylece referandum orada karar vermez. Treyduny özel hava yapmaz.
haberler piyasa geri kazanıyor - kesinlikle her zaman!!! çıkış sırasında. Daha önce de oluyor ama bu suçtur!!! bu sefer oynayacak güçlü bir şekilde geri kazanacak
 
stranger :
Boşluklar emir verir, referandum ve haber değil.
haberin yayınlanmasından sonra verilen piyasa emirleri ))
 

Armageddon buradayken. Burada bir resim var. Aşağıda Amerikan tahvillerinin vadeli işlemleri için bir fiyat tablosu bulunmaktadır.

-Aleks- :

-Aleks- :
Ve emirler, haberlerden etkilenen insanlar tarafından yapılır.
Arama emri çıkaran kişilerin duyguları yoktur ve "haberlerinize" yalan söylerler.
 
-Aleks- :

Mevduat faiziniz küçük değil ve bu nedenle ilginç.

Ama yine de ne kadar sigortaladıklarını ve insanların ne kadar çabuk para kazandıklarını anlamadım ...

50 adete kadar Grivnası ve uzun bir süre olsun.
 
Vladimir Zubov :

https://privatbank.ua/ru/depozit/

200 000 UAH

Rozmir Garantili Tutar

Mevcut oranda yaklaşık 10.000 $ sigortalıdır. Tüm nüanslara ve ayrıntılara girmedim.

Sha..a..lu pu.
stranger :
Sha..a..lu pu.

Eh, kim bilir, 200.000 UAH'a kadar yazılmıştır, belki rota değişti ve miktar arttı.

http://www.fg.gov.ua/depositors/guarantee/

