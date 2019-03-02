FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 916

Myth63 :
her tf için bir baykuş olduğunu söylüyor =)
Peki yapabilirsin, neden olmasın. sadece takip etmek zor.
_new-rena :
Peki yapabilirsin, neden olmasın. sadece takip etmek zor.
ama neden takip et))) Bu otomatik bir makine
azfaraon :
ama neden takip et))) Bu otomatik bir makine
Sorunlar çözüldükten sonra sonuna kadar otomatik bir makine olacak))) bu sadece gözlerle yapılabilir, test cihazında değil ve sonra danışmana düşünmeyi öğretirsiniz) ondan sonra, kod hazır olduğunda, Testere işkence edebilirsiniz.
 

Neyse yine karıştırdılar...

EMA 3 açılışta, günün yüksek açılışında - al, düşük açılışta - sat

günlük harekete dayalı trend boyunca geri çekilmelerden...

Konstantin üç bin yıl önce en basit sistemlerden bahsetmişti:

Pazartesi, Cuma görmezden gelmek için ...

 

Rena, kartlar arasındaki fark MACD osilatörü, kabaca konuşursak, danışman MACD'ye göre işlem yapıyor, işte son birkaç güne ait filtreli bir resim, her şey olması gerektiği gibi: sinyal gecikti, bir korkunç bir şey!... Nasıl artı takas edebileceğini bilmiyorum? ....


chepikds :

_new-rena :
evet ... böyle bir sinyalde - bir serseri, tamamlandı. İlyas daha iyi görünüyor.

yani bu senin sinyalin! Bu sabah ne hakkında konuşuyordun?

iyi, her şey demektir. Kalkış sinyali gidecek, depo gösterecek)))

büyük ihtimalle cenaze arabasına haber verirler))) beklemek uzun sürmez)))

 

25 dk. kadık gezintilerine

cad'den gelen her şey kontrol altında...

chepikds :

Rena, kartlar arasındaki fark MACD osilatörü, kabaca konuşursak, danışman MACD'ye göre işlem yapıyor, işte son birkaç güne ait filtreli bir resim, her şey olması gerektiği gibi: sinyal gecikti, bir korkunç bir şey!... Nasıl artı takas edebileceğini bilmiyorum? ....


ama kanala girerken çıkış yapıp yapmadığını yazmaya çalışmadım, geri dönerken ???
