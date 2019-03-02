FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 916
her tf için bir baykuş olduğunu söylüyor =)
Peki yapabilirsin, neden olmasın. sadece takip etmek zor.
ama neden takip et))) Bu otomatik bir makine
Neyse yine karıştırdılar...
EMA 3 açılışta, günün yüksek açılışında - al, düşük açılışta - sat
günlük harekete dayalı trend boyunca geri çekilmelerden...
Konstantin üç bin yıl önce en basit sistemlerden bahsetmişti:
Pazartesi, Cuma görmezden gelmek için ...
Rena, kartlar arasındaki fark MACD osilatörü, kabaca konuşursak, danışman MACD'ye göre işlem yapıyor, işte son birkaç güne ait filtreli bir resim, her şey olması gerektiği gibi: sinyal gecikti, bir korkunç bir şey!... Nasıl artı takas edebileceğini bilmiyorum? ....
evet ... böyle bir sinyalde - bir serseri, tamamlandı. İlyas daha iyi görünüyor.
yani bu senin sinyalin! Bu sabah ne hakkında konuşuyordun?
iyi, her şey demektir. Kalkış sinyali gidecek, depo gösterecek)))
büyük ihtimalle cenaze arabasına haber verirler))) beklemek uzun sürmez)))
25 dk. kadık gezintilerine
cad'den gelen her şey kontrol altında...
