FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1832
M15'te GBPUSD kanalını kırmak için hazırlıklar görürken
Daha önce, trend yaratan Boğalar ve Ayıların ihlaller nedeniyle piyasa yönetiminden çıkarıldığını (fiyat değişiklikleri aralığını çok genişlettiğini) hatırlattı ve şimdi Leo fiyatı 3., küresel, aşırı, Tsopt başabaş seviyesi civarında dar bir aralıkta kontrol ediyor. .
yukarı veya aşağı - kendiniz düşünün))
peki, 100 yukarı, 100 aşağı ... ipliğin nereye uçacağını tahmin etmek için ne =)
1.55'lik bir geri dönüş muhtemel.
tahmin oyunu?
TS'mde bir direnç birikimi var, bu yüzden dönmezse güçlü bir aşağı yönlü hareket olma ihtimali var.
Ekranda bir daire ile işaretlenmiştir.
İşte size çeyrekten küçük bir parça =)
Buna tahmin denir